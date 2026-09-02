Alfredo Júnior e Gleydson Nato inauguram comitê conjunto durante agenda em Gurupi e Peixe

Por Redação

O candidato a deputado federal Alfredo Júnior (Republicanos) cumpriu agenda de campanha na região sul do Tocantins na última terça-feira (1º). A programação incluiu visitas ao comércio de Gurupi, a inauguração de um comitê de campanha em parceria com o candidato a deputado estadual Gleydson Nato, um adesivaço e um encontro com lideranças comunitárias no distrito de Vila Quixaba, no município de Peixe.

Atividades no comércio de Gurupi e inauguração de comitê

Durante o dia, o candidato percorreu estabelecimentos comerciais em Gurupi para apresentar propostas voltadas à economia local e à geração de empregos. A agenda no município foi marcada pela consolidação da dobradinha local com a inauguração do comitê conjunto ao lado de Gleydson Nato.

Em declaração sobre as visitas no município, Alfredo Júnior defendeu a proximidade com o eleitorado local para a formulação de diretrizes em Brasília. “É conversando diretamente com as pessoas que conseguimos entender as prioridades e levar para Brasília uma representação que tenha compromisso com os municípios do Tocantins”, declarou.

Encontro com lideranças em Vila Quixaba

Após os compromissos em Gurupi, a comitiva do candidato seguiu para o distrito de Vila Quixaba, em Peixe. A reunião, organizada por lideranças locais como Elson Quixaba, Josefa Gama e Jozelson Quixaba, reuniu moradores para debater as demandas estruturais da comunidade rural. Alfredo Júnior ressaltou a importância de incluir distritos e áreas periféricas no roteiro de campanha para mapear as necessidades específicas de cada localidade.

O impacto das dobradinhas regionais

As movimentações registradas na agenda de Alfredo Júnior e Gleydson Nato ilustram a dinâmica estratégica das eleições proporcionais no Tocantins. A formação de parcerias entre postulantes a deputado estadual e federal — as chamadas “dobradinhas” — reflete um movimento de via dupla: enquanto candidatos a deputado estadual de Gurupi buscam ampliar seu alcance e viabilidade política aliando-se a nomes para a Câmara Federal de outras bases, os candidatos a deputado federal da região dependem do apoio de lideranças estaduais espalhadas por diferentes municípios para pulverizar sua votação. Essa interdependência consolida redes regionais de influência que tendem a definir a capilaridade das candidaturas e a distribuição de forças no sul do Estado.