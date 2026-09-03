Deputado constituinte Pastor Jurandir declara apoio a Vicentinho em Colinas do Tocantins

Presidente da Assembleia de Deus Cadetins, com mais de 60 igrejas no Tocantins, chega ao projeto ao lado do filho Esdras, que exerceu dois mandatos como vereador de Colinas

Por Redação

A candidatura de Vicentinho Júnior ao Governo do Tocantins recebeu nesta quarta-feira, 02, em Colinas, o apoio de uma liderança com trajetória histórica na política e forte atuação junto à comunidade evangélica. O pastor Jurandir Oliveira, ex-deputado estadual constituinte e presidente da Assembleia de Deus Cadetins, declarou apoio a Vicentinho ao lado do filho Esdras, que foi vereador por dois mandatos no município.

Como deputado constituinte, Pastor Jurandir participou de um período importante da formação política e institucional do Tocantins. Paralelamente à vida pública, construiu uma longa atuação religiosa e hoje está à frente da Cadetins, que reúne mais de 60 igrejas no Estado, mantendo presença e diálogo com comunidades evangélicas em diferentes municípios.

A chegada de Pastor Jurandir e Esdras ao projeto de Vicentinho fortalece uma relação de afinidade que já existia e amplia esse diálogo com o segmento evangélico. A aproximação também passa pela defesa de valores ligados à família e pelo reconhecimento do papel social desenvolvido pelas igrejas, especialmente no acolhimento de famílias e no trabalho realizado diretamente nas comunidades.

“Pastor Jurandir faz parte da história do nosso Estado. Ajudou a construir o Tocantins como deputado constituinte e continuou servindo às pessoas por meio da igreja. Receber o apoio dele e do Esdras é motivo de muita responsabilidade. Temos valores que nos aproximam e queremos manter um governo aberto para ouvir e dialogar com as igrejas e com quem trabalha todos os dias dentro das nossas comunidades”, afirmou Vicentinho.

A adesão em Colinas ocorre em um momento de intensificação da campanha de Vicentinho, que tem ampliado os encontros diretos com a população, lideranças políticas, representantes do setor produtivo e diferentes segmentos da sociedade para apresentar as propostas do plano de governo.