Apoio de empresários de quatro grupos do Tocantins fortalece campanha de Coronel Barbosa na reta final

Emídio Bravo, Fabiano do Vale, Ronan Rezende, Joelma e Flaviano declararam apoio ao candidato a deputado federal, que intensifica agenda de encontros em Palmas

Por Redação

A campanha de Coronel Barbosa à Câmara dos Deputados recebeu, na reta final, o apoio de empresários ligados a quatro grupos do Tocantins: Emídio Bravo, do Grupo Nosso Lar; Fabiano do Vale, da Fabiano Parafusos; Ronan Rezende, da Ferrotec; e Joelma e Flaviano, da WF Engenharia.

Os empresários destacaram a trajetória do ex-comandante-geral da Polícia Militar e os serviços prestados por ele ao estado, especialmente na segurança pública. Para eles, a experiência de Barbosa na gestão da corporação é uma das razões para apoiar sua candidatura.

Ao longo da carreira, Coronel Barbosa atuou em diferentes regiões do Tocantins e ocupou funções estratégicas na PMTO. À frente do Comando-Geral, participou da condução de operações de grande repercussão e de iniciativas voltadas à estrutura, ao efetivo e à capacidade operacional da Polícia Militar.

A expectativa manifestada pelos empresários é de que, se eleito, Barbosa leve essa experiência para Brasília e atue na defesa dos interesses do Tocantins na Câmara dos Deputados.

Com a aproximação da eleição, o candidato intensifica sua agenda em Palmas, onde tem se reunido com lideranças, empresários, militares e apoiadores. Coronel Barbosa concorre a deputado federal pelo União Brasil, com o número 4422.