POLÍTICA 🚨 Laurez Moreira critica fala de Vicentinho Júnior em Gurupi e nega acordo para o 2º turno

Por Wesley Silas

O vice-governador e candidato ao governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSDB), demonstrou em breve entrevista ao Portal AtitudeTO, sua insatisfação com as declarações do também candidato Vicentinho Júnior (PP) durante um comício em Gurupi na noite de ontem. Moreira negou categoricamente qualquer acordo prévio para uma eventual segunda rodada de votação, reafirmou a convicção de que estará na disputa final e declarou que buscará o apoio, seja com a senadora Professora Dorinha (União Brasil) ou do ex-senador Ataídes Oliveira (Novo), ou qualquer outro candidato que não lograr êxito no primeiro turno.

Falta de sensibilidade política no reduto do adversário

A indignação de Laurez Moreira decorre da manifesta falta de sensibilidade política demonstrada por Vicentinho Júnior ao discursar em Gurupi, base eleitoral do vice-governador. Ao subir em um palanque composto por antigos aliados e os declarados opositores regionais de Laurez, Vicentinho adotou uma postura considerada desrespeitosa e despropositada ao direcionar a seguinte fala ao adversário:

“Deixe o telefone ligado do seu lado. Domingo de eleição, 18h01, eu ligo para você: ou para dizer que vou te apoiar ao governo do Estado em um segundo turno, ou para pedir o seu voto.”

A conduta foi recebida por Laurez como uma afronta à sua trajetória e uma demonstração de desconexão com o contexto local. Discursar sobre cenários hipotéticos, na própria cidade de Laurez, expôs uma postura desnecessariamente ostensiva de Vicentinho, atropelando a cortesia diplomática que costuma pautar o convívio entre lideranças estaduais. Laurez rechaçou a tentativa de imposição de narrativa e reafirmou que não aceitará especulações sobre a condução de seu eleitorado.

Ruídos e desdobramentos na reta final da campanha

Na última semana que antecede a votação, a falta de tato político de Vicentinho Júnior explicita as fissuras no campo oposicionista no sul do Estado. A tentativa de simular uma convergência futura, levada a cabo sem qualquer alinhamento prévio e em ambiente manifestamente adverso a Laurez, acabou por tensionar irremediavelmente o diálogo entre as campanhas. Em um cenário eleitoral afunilado, gestos marcados pela insensibilidade inviabilizam pontes e dificultam a articulação de apoios indispensáveis para a consolidação de alianças na segunda etapa do pleito.