Dorinha apresenta propostas para Araguaçu e promete avanços em infraestrutura, saúde e educação

da redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), apresentou nesta quinta-feira (3), em Araguaçu, propostas voltadas às principais demandas do município. Entre os compromissos assumidos está a conclusão da TO-181, no trecho que liga a região à divisa com Goiás. Segundo a candidata, a obra já foi licitada pelo Governo do Estado e terá continuidade caso seja eleita. Dorinha também defendeu a ampliação de creches, com participação do Estado tanto na construção quanto no funcionamento das unidades, além de reforçar que a saúde será uma das prioridades de sua eventual gestão, com fortalecimento da atenção básica e maior apoio às prefeituras.

Durante a agenda, Dorinha também apresentou um balanço de recursos destinados a Araguaçu ao longo de sua atuação parlamentar, que, segundo dados divulgados pela campanha, ultrapassam R$ 11 milhões. Entre os investimentos mencionados estão R$ 3,08 milhões para a construção de 20 casas populares, recursos para pontes em estradas vicinais e mais de R$ 600 mil destinados à atenção primária em saúde. A candidata defendeu ainda uma relação mais próxima entre Estado e municípios para melhorar a execução de serviços públicos. O encontro contou com a presença do candidato a vice, Atos Gomes (Republicanos), além de candidatos ao Senado, prefeitos e outras lideranças políticas.