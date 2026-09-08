Democrata troca chapa e escolhe Siqueira Campos Jr na disputa pelo governo do Tocantins

da redação

A menos de um mês da votação, o Partido Democrata reformulou sua candidatura ao Palácio Araguaia nas Eleições 2026. A sigla registrou o empresário José Wilson Siqueira Campos Júnior, de 69 anos, como novo candidato a governador, acompanhado do militar reformado Capitão Osmar (Osmar Gomes de Lima), de 66 anos, na vaga de vice.

A alteração foi provocada pelo indeferimento da chapa anterior pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), ocorrido na última quinta-feira (3). A Justiça Eleitoral rejeitou os nomes de Luiz Carlos Ferreira da Silva e Jair Medeiros por conta de pendências documentais e eleitorais:

Luiz Carlos Ferreira da Silva (ex-candidato a governador): Ausência das certidões criminais estaduais de 1º e 2º graus exigidas pela legislação.