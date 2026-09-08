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terça-feira, 8 setembro

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Política

Democrata troca chapa e escolhe Siqueira Campos Jr na disputa pelo governo do Tocantins

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Siqueira Campos Jr entra na disputa pelo governo do Tocantins

da redação

A menos de um mês da votação, o Partido Democrata reformulou sua candidatura ao Palácio Araguaia nas Eleições 2026. A sigla registrou o empresário José Wilson Siqueira Campos Júnior, de 69 anos, como novo candidato a governador, acompanhado do militar reformado Capitão Osmar (Osmar Gomes de Lima), de 66 anos, na vaga de vice.

Luiz Carlos Ferreira da Silva (ex-candidato a governador): Ausência das certidões criminais estaduais de 1º e 2º graus exigidas pela legislação.

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