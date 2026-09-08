Coronel Barbosa participa da Festa de Nossa Senhora dos Remédios ao lado de Dorinha e Atos Gomes, em Arraias

Por Redação

Candidato a deputado federal acompanha celebrações em homenagem à padroeira ao lado de lideranças políticas e da comunidade de Arraias e região.

A fé, a tradição e a cultura de Arraias ganharam destaque nesta terça-feira (8), durante a programação da Festa de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira do município. O Coronel Barbosa, candidato a deputado federal, participou das celebrações ao lado de Dorinha, candidata ao Governo do Tocantins, e Atos Gomes, candidato a vice-governador, além de outras lideranças políticas e da comunidade de Arraias e de municípios da região.

A festa, que começou no dia 29 de agosto, reúne moradores, romeiros e visitantes em uma programação marcada pela devoção e pela tradição. Ao longo dos dias, foram realizadas novenas, missas, batizados, quermesses, leilões e outros momentos de oração e confraternização.

Nesta terça-feira (8), dia dedicado à padroeira, a programação começou nas primeiras horas da manhã com a tradicional Cavalgada dos Vaqueiros, conduzindo a imagem de Nossa Senhora dos Remédios da Praça do Cristo até a Igreja Matriz.

Na sequência, foi celebrada a Missa em Honra a Nossa Senhora dos Remédios, reunindo uma grande participação de fiéis. O Coronel Barbosa acompanhou a celebração e esteve presente na missa campal, ao lado de Dorinha, Atos Gomes, outras lideranças políticas e representantes da comunidade.

Para Barbosa, participar da celebração é também uma oportunidade de estar próximo das pessoas e valorizar as tradições que fazem parte da história do Tocantins.

“Estar em Arraias neste dia tão especial é, antes de tudo, um momento de fé e respeito à tradição do nosso povo. Nossa Senhora dos Remédios faz parte da história e da vida de tantas famílias. É uma alegria poder participar dessa celebração, reencontrar amigos e estar perto da comunidade de Arraias e de toda a região em um momento tão importante para todos nós”, destacou.

A programação da Festa de Nossa Senhora dos Remédios segue nesta terça-feira com outras celebrações religiosas e chega ao encerramento nesta quarta-feira (9), com a tradicional Missa do Romeiro, às 8h.

A festa em Arraias representa uma tradição que atravessa gerações e mantém viva a identidade cultural e a fé do povo de arraiano e de toda a região Sudeste do Tocantins. Entre fé, tradição e encontro, Arraias celebra sua padroeira e reafirma a força de uma história construída e preservada por gerações.

Agenda

Além de Arraias, Coronel Barbosa participou de reunião em Combinado e Novo Alegre, e segue com programação na região.