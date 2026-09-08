Com inauguração de comitê em Gurupi, Vicentinho testa força política no Sul do Tocantins

O candidato ao Governo do Tocantins pelo PSDB, Vicentinho Júnior, cumpre agenda de campanha nesta quarta-feira (09/09) nos municípios de Gurupi e Formoso do Araguaia. As atividades na região Sul do estado incluem visitas ao comércio, caminhadas, inauguração de comitê e reuniões políticas. O percurso ocorre dias após a passagem pela região da candidata Professora Dorinha (UB) apoiada pela prefeita Josi Nunes (UB) e no reduto eleitoral do candidato ao governo Laurez Moreira (PSD). Paralelamente aos compromissos de rua, o candidato terá a oportunidade de mostrar a viabilidade do seu plano de governo protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – propostas focadas na descentralização da saúde, segurança nas divisas e expansão da infraestrutura logística.

Programação de campanha em Gurupi e Formoso

Em Gurupi, a programação tem início às 8h com visitas ao comércio na Rua S-15. No período da tarde, às 15h, o candidato realiza caminhada no centro comercial, no trecho da Avenida Goiás entre a Rua 13 e a Beira Rio.

Às 18h, ocorre a inauguração do comitê central de campanha acompanhada de adesivaço na Avenida Perimetral Beira Rio, no trecho situado entre as avenidas Piauí e Pernambuco. À noite, às 20h30, a comitiva segue para Formoso do Araguaia para uma reunião política na Praça da Perimetral.

Propostas para o polo agroindustrial e logística

O plano de governo entregue ao TSE destaca diretrizes voltadas ao fortalecimento econômico da região Sul:

Incentivo à agroindústria: Estímulo à instalação e ampliação de unidades de processamento de grãos e proteína animal no polo de Gurupi.

Infraestrutura viária: Manutenção e adequação das vias de integração regional conectadas à BR-153 para o escoamento da safra agrícola aos centros de distribuição.

Desburocratização no campo: Agilização na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e na emissão de licenças ambientais estaduais.

Saúde pública e especialidades médicas

Para a saúde na faixa Sul do estado, o documento propõe:

Atendimento especializado: Firmação de convênios com os municípios para disponibilizar médicos especialistas em polos regionais, reduzindo a demanda por deslocamentos até Palmas.

Telemedicina: Implementação da plataforma de atendimento médico remoto na rede pública estadual para agilizar emissão de laudos e consultas.

Segurança nas divisas e qualificação profissional

Na segurança pública e educação, o plano prevê:

Cerco eletrônico: Instalação de câmeras com leitura de placas em pontos de divisa com o estado de Goiás para combater o roubo de cargas e o furto de gado.

Patrulhamento rural: Ampliação do policiamento ostensivo em áreas agrícolas da região Sul.

Capacitação de mão de obra: Parcerias com entidades do Sistema S para oferta de cursos alinhados ao perfil comercial e industrial de Gurupi.

Educação infantil: Cooperação técnica e financeira com os municípios para ampliação de vagas na rede de creches.

A movimentação de Vicentinho Júnior no Sul do Tocantins reflete a busca por espaço em um dos maiores colégios eleitorais do estado. Ao concentrar agendas de rua e inaugurar estrutura fixa de campanha em Gurupi, a candidatura tenta medir força direta contra grupos políticos consolidados localmente, como o da prefeita Josi Nunes e do vice-governador Laurez Moreira. A eficácia dessa articulação dependerá da capacidade do grupo em converter as diretrizes do plano de governo em adesão eleitoral diante de um eleitorado disputado por forças tradicionais da região.