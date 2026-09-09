No Sudeste, Professora Dorinha garante conclusão da BR-242

Candidata ainda se comprometeu com projeto habitacional e aumento de policiamento; agenda teve grandes comícios e mobilização popular

Por Redação

A conclusão da BR-242 foi um dos principais compromissos assumidos pela candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), em agenda pelo Sudeste do Estado. A passagem pelos municípios foi marcada por mobilização popular, com uma grande caminhada em Ponte Alta do Bom Jesus e carreata em Taguatinga.

Em Taguatinga, Dorinha afirmou que a conclusão da BR-242 será tratada como prioridade e defendeu a união do Governo do Estado com a bancada federal para garantir os recursos necessários à rodovia, considerada estratégica para o desenvolvimento do Sudeste.

“Quero dizer para Taguatinga: a 242 é responsabilidade nossa. É uma responsabilidade abraçada por você, Paulo Roberto, e pela nossa bancada federal”, afirmou.

O prefeito Paulo Roberto lembrou a trajetória da obra e destacou a relação de trabalho de Dorinha com Taguatinga. Entre os investimentos, citou a pavimentação do Setor Norte e R$ 1,7 milhão destinados para a aquisição de equipamentos hospitalares, incluindo uma máquina de anestesia que o município ainda não possuía.

Moradia como prioridade

Em Ponte Alta do Bom Jesus, após percorrer as ruas da cidade em caminhada, Dorinha destacou no comício a habitação como uma das prioridades de seu projeto de governo. A proposta é investir recursos do próprio Estado e buscar apoio federal para ampliar a construção de casas, principalmente para famílias de baixa renda e mulheres que sustentam seus filhos e ainda vivem de aluguel.

“A gente precisa de ajuda federal, mas nós vamos colocar dinheiro do Estado também, porque moradia é a primeira oportunidade de dignidade para a nossa população”, afirmou.

O prefeito José Luciano destacou que a parceria com Dorinha já garantiu ao município recursos para pavimentação, veículos, equipamentos e apoio à agricultura familiar. Para ele, esse histórico de trabalho também explica o apoio de gestores municipais à candidatura.

Dorinha também defendeu maior presença da segurança pública nos municípios do interior, com estrutura e condições para ampliar a proteção da população.