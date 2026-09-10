“Eu não podia ser ingrato”: Edson Reis rompe decisão de não participar de campanha e faz forte defesa de Coronel Barbosa em Palmeirópolis

Empresário recebeu o candidato a deputado federal na Agropecuária Zé Reis, reuniu lideranças, militares, empresários e apoiadores e explicou os motivos que o levaram a colocar adesivos seus veículos

Por Wesley Silas

O empresário Edson Reis reforçou seu apoio à candidatura de Coronel Barbosa (União Brasil) a deputado federal durante reunião realizada na noite desta quarta-feira, 9, na Agropecuária Zé Reis, sua propriedade em Palmeirópolis. Diante de lideranças, empresários e apoiadores, ele explicou os motivos que o levaram a participar publicamente da campanha e revelou ter revisto uma decisão pessoal de não colocar mais adesivos de candidatos em seus veículos.

“Se não fosse o Coronel Barbosa, jamais eu estaria aqui. Jamais”, afirmou Edson ao explicar a realização do encontro em sua propriedade.

Durante o discurso, o empresário abordou o cenário político nacional, a representação do Tocantins em Brasília, segurança pública e ações que atribuiu à trajetória de Barbosa. Também falou sobre o perfil de parlamentar que espera do candidato caso seja eleito para a Câmara dos Deputados.

Edson abriu sua manifestação citando João 8:32 “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”, passagem bíblica que lembrou ser frequentemente utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Embora não exerça atividade política, afirmou acompanhar o cenário nacional e defendeu mudanças no perfil dos representantes eleitos.

“A gente não é político. A gente gosta da política. Da maneira que está a política, a gente não gosta dela. E precisa de homens e mulheres diferentes nessa política”, declarou.

Ao abordar a disputa nacional, Edson também tornou público seu apoio a Flávio Bolsonaro e disse respeitar quem faz escolhas políticas diferentes das suas. Segundo ele, o eleitor, independentemente de sua posição, precisa acompanhar a atuação e os posicionamentos daqueles que escolhe para representá-lo.

“Eu aqui quero dizer que sou declaradamente do Flávio Bolsonaro”, afirmou.

O empresário também chamou atenção para a importância da escolha dos representantes do Tocantins no Congresso Nacional e relacionou as decisões tomadas em Brasília aos seus reflexos nos estados e municípios.

“Em quem você está votando para poder levar para Brasília, para poder olhar por nós? Não adianta consertar Palmeirópolis se não consertou o país. Brasília é que comanda o Brasil”, disse.

Edson afirmou que atualmente vota em Goiânia, assim como sua esposa, mas manifestou o desejo de voltar a votar no Tocantins caso encontre representantes que correspondam ao perfil político que defende.

Ao dirigir-se a Barbosa, citou Nikolas Ferreira, Gustavo Gayer, Guilherme Derrite e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas como exemplos de políticos que, em sua avaliação, ganharam projeção pela firmeza de seus posicionamentos. “Espero que o senhor seja um desses”, disse.

Também cobrou independência política do candidato caso seja eleito. “Faça o partido precisar do senhor”, afirmou. Em outro momento, defendeu transparência na relação com o eleitor.

“Deixa a pessoa te conhecer do jeito que você é. Se der certo com você, bacana; se não der, respeita, porque é obrigação de cada um de nós respeitar o ser humano”, declarou.

“Eu não podia ser ingrato”

Um dos principais momentos do discurso ocorreu quando Edson explicou por que decidiu rever a posição de não utilizar seus veículos para manifestações eleitorais.

Segundo ele, havia dito que não colocaria mais adesivos de políticos em seus carros. Com a candidatura de Coronel Barbosa, decidiu abrir uma exceção e adesivar os veículos com o número 4422.

“Eu falei: meus carros não vão ter nenhum adesivo de político. Já está ali Coronel Barbosa, 4422, nos carros. ‘Mas você não falou que não ia colocar nada de ninguém?’. Falei. Pois é. E eu passo a explicar por que está lá o 4422 do Coronel Barbosa”, relatou.

Entre as razões apresentadas, Edson citou o Colégio Militar de Palmeirópolis. O empresário ressaltou que não possui filhos, sobrinhos ou outros familiares estudando na unidade e afirmou que seu reconhecimento não está relacionado a benefício pessoal.

“Se tem um Colégio Militar que eu não tenho nenhum sobrinho, eu não tenho um filho, eu não tenho nenhum parente que estuda ali, foi o senhor que trouxe. E eu não podia ser ingrato com o senhor. Por isso meus carros estão com o nome do senhor”, declarou.

Edson também lembrou a repercussão que a implantação da unidade teve entre famílias do município. Segundo ele, pais e mães manifestaram satisfação com a iniciativa.

“Na época, muitos pais e muitas mães me agradeceram muito. Mas eu não fiz para mim, eu não fiz para parente meu, eu não pedi. Eu não tenho nenhum parente ali”, afirmou.

Ao falar dos estudantes, o empresário destacou a imagem das crianças e dos jovens uniformizados e relacionou a instituição às oportunidades que espera para o futuro deles.

“Aquela juventude saindo dali com as fardas, muitas, muitas crianças lá dentro… que possam fazer tudo de bom na vida. Sou grato ao senhor”, disse.

A Patrulha Rural foi outra iniciativa mencionada no discurso. Edson relacionou o trabalho à segurança de produtores, trabalhadores e famílias que vivem no campo.

“Sou grato pela Patrulha Rural, que traz segurança ao homem do campo”, afirmou.

A atuação de Barbosa na segurança pública também ocupou parte significativa da manifestação. Edson relembrou episódios de ataques a instituições bancárias ocorridos em municípios do interior do Tocantins e comparou aquele período à situação que, segundo ele, Palmeirópolis vive atualmente.

“Essa cidade, Palmeirópolis, os senhores e as senhoras hoje estão vivendo tranquilos. Mas quantos tiros já tiveram aqui? Assalto a banco que os senhores nunca mais ouviram falar?”, questionou.

Na sequência, atribuiu parte dessa mudança ao trabalho desenvolvido pela Polícia Militar durante o período em que Barbosa esteve no comando-geral da corporação.

“Foi o comando desse homem e de toda a corporação que, com inteligência, acabou com essas coisas que vinham acontecendo no Tocantins”, declarou.

Na avaliação de Edson, a gestão de Barbosa contribuiu para modernizar a atuação da Polícia Militar, especialmente na utilização de inteligência, tecnologia, estrutura e capacidade operacional.

“Ele fez um novo modelo de polícia no Estado do Tocantins, de visão diferenciada, com aparelhamento, com inteligência e tecnologia”, afirmou.

Ao encerrar esse trecho, agradeceu diretamente ao ex-comandante: “Muito obrigado pela paz que nós estamos vivendo aqui também em Palmeirópolis”.

A relação familiar entre Edson Reis e Coronel Barbosa também foi mencionada durante o encontro. Edson é pai dos sertanejos Henrique e Juliano. Amanda, filha de Barbosa, é casada com Henrique, o que aproximou as duas famílias. O empresário, no entanto, procurou diferenciar o vínculo familiar das razões apresentadas para seu posicionamento político.

Ele relatou ter ouvido de uma pessoa que votaria em Barbosa por sua influência.

“Eu vou votar no Coronel Barbosa por causa de você”, contou.

Segundo Edson, respondeu: “Não vote por causa de mim, não. Vote por causa desse homem sério que ele é, porque a gente conhece”.

A declaração resumiu o argumento apresentado pelo empresário durante a reunião: segundo ele, o apoio ao candidato está relacionado à avaliação que faz de sua trajetória profissional e das ações desenvolvidas na segurança pública.

Coronel Barbosa

Barbosa é candidato da Direita e disputa uma cadeira de deputado federal pelo União Brasil, com o número 4422. Ex-comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, integra o grupo político da candidata ao Governo do Estado, Professora Dorinha, também do União Brasil.

Barbosa comandou a PMTO entre 2022 e 2026 e tem apresentado a experiência na segurança pública como um dos eixos de sua candidatura, além de defender o fortalecimento dos municípios, do setor produtivo e da representação do Tocantins em Brasília.