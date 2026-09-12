“Não é um projeto político, é um projeto de cuidar das pessoas”, afirma Eduardo Fortes em reunião no João Lisboa da Cruz, em Gurupi

Por Redação

A noite desta sexta-feira (11) foi marcada por diálogo e apresentação de propostas durante reunião política realizada no setor João Lisboa da Cruz, em Gurupi. A reunião contou com a presença do deputado estadual e candidato à reeleição Eduardo Fortes, da candidata a deputada federal Luana Nunes, lideranças políticas e apoiadores.

O bairro, que há mais de sete anos é atendido pela horta comunitária instalada no setor, também foi lembrado como parte da trajetória de projetos sociais desenvolvidos pelo parlamentar desde o período em que atuava como vereador.

Durante seu discurso, Eduardo Fortes destacou a importância de refletir sobre as escolhas eleitorais e afirmou que sua caminhada ao lado de Luana Nunes tem como objetivo representar Gurupi e a região Sul do Tocantins. “Estamos a pouco tempo da eleição. É muito bom refletir e escolher nossos candidatos. Eu e a Luana Nunes estamos caminhando juntos, representando Gurupi e a região Sul, alinhados com um objetivo; trabalhar por Gurupi e por toda a nossa região”, declarou.

O deputado também relembrou iniciativas que, segundo ele, fazem parte de uma atuação voltada ao atendimento das necessidades da população, como a horta comunitária do João Lisboa da Cruz e a Casa de Apoio implantada em Gurupi, que já soma há quase quatro anos de funcionamento. Ao falar sobre esses projetos, Eduardo resumiu sua motivação. “Não é um projeto político, é um projeto de cuidar das pessoas.” Ele também reafirmou como uma de suas principais propostas a instalação de Casas de Apoio em Araguaína e Barretos (SP), ampliando a assistência oferecida a pacientes e familiares.

Luana Nunes ressaltou que a campanha tem sido um período de crescimento e defendeu uma atuação próxima da população, para além do período eleitoral. “Essa campanha tem sido um momento de crescimento. Não podemos aparecer somente para pedir o voto. É preciso voltar, acompanhar as demandas locais e levar os modelos que deram certo aqui para os demais municípios da nossa região Sul e Sudeste do Tocantins. Nosso projeto não é pessoal, é uma agenda regional voltada para o desenvolvimento de toda a nossa gente”, afirmou.

Também participaram da reunião o secretário de Juventude e Esportes, Iron Júnior; a secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini; os vereadores de Gurupi Célia Lima, Matheus Monteiro, Rodrigo Ferreira e Leda Perini; o diretor regional de Esportes da Região Sul, Wellington Glória; e o ex-vereador Davi Abrantes.

Ascom

Fernanda Dias

Fotos: Otávio da Silva