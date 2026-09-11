Eduardo Gomes amplia mobilização pela reeleição com agenda em Palmas e Paraíso

Por Redação

Na reta decisiva da corrida pelas duas vagas do Tocantins no Senado, Eduardo Gomes (PL-TO) intensificou a campanha na última quinta-feira (10) com uma série de encontros em Palmas e Paraíso do Tocantins. Candidato à reeleição pela coligação União pelo Tocantins, o senador apresentou resultados de seu mandato, reforçou sua ligação com os municípios e pediu a renovação da confiança dos eleitores para continuar representando o estado no Congresso Nacional.

Na capital, Gomes participou de comícios no Jardim Aureny IV e na Quadra 1306 Sul, além de um encontro na região central. As mobilizações foram organizadas pelo deputado Jair Farias, candidato a deputado federal, e por Kátia Chaves, candidata a deputada estadual; pelo deputado estadual Moisemar Marinho, candidato à reeleição; e pelo pastor Xavier, vice-presidente da Ciadseta, em apoio às candidaturas de Henrique Martins a deputado federal e de Gipão a deputado estadual. Durante as agendas, o senador relembrou sua trajetória iniciada como vereador de Palmas e destacou investimentos destinados à saúde, à educação, à inclusão social, à agricultura e à infraestrutura, com ações como o Hospital de Amor, a Fazenda da Esperança, a Universidade da Maturidade e o Centro de Educação Inclusiva Sarah Gomes.

“Palmas é a cidade que ajudou a construir a minha vida pública. Foi aqui que vocês me fizeram vereador por dois mandatos, presidente da Câmara Municipal, deputado federal por três mandatos, senador e vice-presidente do Senado. Em nome de tudo o que conseguimos realizar na capital e nos municípios, quero pedir mais uma oportunidade para continuar no Congresso Nacional, trabalhando por Palmas e por todo o Tocantins. E, para governar o nosso estado, a melhor escolha é a professora Dorinha, pela experiência, pela competência e pelo compromisso que tem com a educação, a saúde e as famílias tocantinenses”, afirmou Eduardo Gomes.

A programação foi encerrada em Paraíso do Tocantins, em evento promovido pelo deputado estadual Nilton Franco e com as presenças do governador Wanderlei Barbosa e da primeira-dama Karynne Sotero. No município, Eduardo Gomes destacou os recursos destinados à pavimentação de ruas em mais de dez bairros e ao recapeamento da Avenida Bernardo Sayão, além de reafirmar sua parceria com a cidade. O senador ressaltou ainda que a mobilização da coligação em todas as regiões busca consolidar a candidatura de Dorinha Seabra ao governo e garantir a continuidade de um projeto baseado em experiência, articulação política e novos investimentos para os 139 municípios.