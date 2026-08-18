Caravana da campanha de Lula percorre 13 municípios no Bico do Papagaio e Kátia Abreu evita nome de Laurez na divulgação

Por Wesley Silas
A campanha presidencial de Lula (PT) inicia nesta quinta-feira (20) uma série de agendas no Bico do Papagaio, região norte do Tocantins. Coordenada pela ex-senadora Kátia Abreu (PSD), a Caravana Tocantins com Lula percorrerá 13 municípios até o próximo domingo (23) com o objetivo de intensificar a mobilização eleitoral e organizar a base de apoiadores no interior do estado. Sobre a ausência de Laurez, sua assessoria justificou ao Portal AtitudeTO que devidl a conflito de agenda, o seu vice, Coronel Silva Neto (PSD) e o candidato ao senado Paulo Mourão (PT) irão acompanhar a Caravana de Lula, enquanto ele visita outras regiões.
Fissura no grupo de apoio a Lula
A organização da agenda expõe divergências internas no grupo político que apoia a candidatura de Lula no Tocantins. No material de divulgação oficial da caravana, a coordenação, sob responsabilidade de Kátia Abreu, omitiu a participação do vice-governador e candidato ao Governo do Estado, Laurez Moreira (PSD).
O silêncio sobre a figura de Laurez ocorre apesar do alinhamento explícito entre o candidato e o presidente. No último final de semana, Laurez Moreira cumpriu agenda com o presidente Lula e outras lideranças nacionais, acompanhado de Paulo Mourão (PT), candidato ao Senado em sua chapa. Na ocasião, o grupo discutiu pautas como infraestrutura e saúde, reforçando a parceria para o pleito de 2026.
A mobilização é liderada pela ex-senadora Kátia Abreu, coordenadora da campanha de Lula no Tocantins, e faz parte da estratégia de interiorização da campanha presidencial, aproximando o debate eleitoral das comunidades e ampliando a organização da rede de apoiadores em diferentes regiões do Estado.
“Vamos percorrer o Tocantins olhando nos olhos das pessoas, ouvindo, conversando e mostrando porque é tão importante continuar avançando. O Bico do Papagaio tem uma história de luta, de trabalho e de esperança e precisa estar no centro das discussões sobre o futuro do nosso Estado e do Brasil. Queremos uma campanha próxima das pessoas e presente em cada região do Tocantins”, afirma Kátia.
A ausência de menção ao candidato ao governo na logística de campanha liderada por Kátia Abreu sinaliza uma estratégia fragmentada dentro da coalizão lulista no Tocantins. A coexistência de agendas paralelas entre o núcleo petista — que sustenta a candidatura de Paulo Mourão ao Senado — e o grupo de Kátia Abreu indica que a unidade da base de apoio a Lula enfrenta desafios de coordenação e priorização. Para o eleitorado, esse desencontro de informações pode gerar incertezas sobre a coesão das forças políticas que buscam representar o projeto nacional do PT no estado.
Cronograma da mobilização
A agenda busca consolidar o contato direto com lideranças locais e movimentos sociais. A programação detalhada é a seguinte:
Quinta-feira (20): São Miguel do Tocantins (16h) e Sítio Novo do Tocantins (19h).
Sexta-feira (21): Carrasco Bonito (9h), Axixá do Tocantins (11h), Praia Norte (15h), Sampaio (17h) e Augustinópolis (19h).
Sábado (22): Itaguatins (9h), Buriti do Tocantins (11h), São Sebastião do Tocantins (15h), Esperantina (17h) e Araguatins (19h).
Domingo (23): Tocantinópolis (9h).