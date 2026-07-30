Ministério Público arquiva denúncia anônima contra presidente da Câmara de Gurupi, Ivanilson Marinho

Por Wesley Silas

O Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) indeferiu e determinou o arquivamento da Notícia de Fato nº 2026.0012131, apresentada contra o presidente da Câmara Municipal de Gurupi, vereador Ivanilson Marinho. A representação anônima alegava supostos desvios de função de servidor e uso indevido de veículos públicos para fins eleitorais. A decisão fundamenta-se na ausência completa de provas e no não cumprimento das exigências de complementação de dados por parte do denunciante.

Ausência de provas e exploração nas redes sociais

A representação afirmava que um servidor público atuava como motorista particular do parlamentar e que a frota oficial do Legislativo estaria sendo empregada em atividades de campanha. No entanto, o Ministério Público constatou que o relato era genérico e desprovido de suporte documental ou indícios mínimos que justificassem a abertura de inquérito civil.

Antes mesmo da manifestação formal do órgão fiscalizador, o teor da acusação anônima passou a ser divulgado em páginas de redes sociais. O conteúdo foi veiculado por perfis administrados por pessoas sem formação acadêmica em Jornalismo que se intitulam comunicadores, promovendo acusações sem checagem prévia dos fatos ou busca por contraditório.

Fundamentação jurídica do arquivamento

Com a recusa do denunciante em apresentar elementos concretos dentro do prazo legal, a promotoria encerrou o trâmite do procedimento. A legislação do Ministério Público estabelece que denúncias anônimas desacompanhadas de lastro probatório mínimo devem ser indeferidas para evitar o uso do aparelho estatal para fins impróprios.

Acusações anônimas sem comprovação

O arquivamento encerra formalmente o questionamento jurídico sobre a conduta do presidente da Câmara, mas expõe o impacto causado pela rápida difusão de ilações no ambiente digital. A utilização de acusações anônimas sem comprovação para gerar desgaste político evidencia a vulnerabilidade a que agentes públicos estão sujeitos diante da reprodução irresponsável de informações em redes sociais. No plano institucional, a decisão restabelece a estabilidade na gestão do Legislativo de Gurupi e reafirma a necessidade de rigor técnico na checagem dos fatos antes de sua veiculação pública.