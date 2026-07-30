Análise: Com apoio de Wanderlei a Gaguim, futuro político de Eli Borges entra em debate

por redação Portal Atitude

A manifestação pública de apoio do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) à pré-candidatura do deputado federal Carlos Gaguim (União Brasil) ao Senado provocou uma reconfiguração nos bastidores da política tocantinense. Embora ainda faltem definições oficiais sobre a composição das chapas para 2026, a sinalização do governador fortalece Gaguim dentro do grupo governista e levanta questionamentos sobre o espaço político do deputado federal Eli Borges (Republicanos), que também vem defendendo sua intenção de disputar uma vaga no Senado e é do mesmo partido do chefe de estado.

O cenário ganha relevância porque Eli Borges ingressou no Republicanos com o projeto de concorrer ao Senado e, em diferentes momentos, recebeu respaldo da legenda e do próprio governador. No entanto, ao declarar que seu grupo estará ao lado de Gaguim e destacar a relação de amizade, lealdade e confiança construída ao longo dos anos com o parlamentar do União Brasil, Wanderlei envia um recado político que amplia as especulações sobre a composição da chapa majoritária.

Mesmo diante desse novo contexto, Eli Borges reafirmou recentemente que mantém sua pré-candidatura ao Senado e descartou disputar a vice-governadoria ou buscar a reeleição para a Câmara dos Deputados. Com isso, as articulações prometem seguir como um dos principais focos das negociações políticas no Tocantins até o período das convenções partidárias.