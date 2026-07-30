Wanderlei Barbosa anuncia apoio a Carlos Gaguim e elogia trajetória do deputado rumo ao Senado

da redação

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) manifestou apoio à pré-candidatura do deputado federal Carlos Gaguim (União Brasil) ao Senado Federal, fortalecendo a aliança política para as eleições de 2026. A declaração foi divulgada nesta quarta-feira (29), por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais de Gaguim, no qual o governador destaca a relação de confiança construída ao longo de décadas de convivência política. No material, Wanderlei classifica o parlamentar como “um amigo que nunca faltou ao Estado, ao nosso governo e ao povo tocantinense”, além de defini-lo como “um cidadão e companheiro leal”.

Ao justificar o apoio, o governador relembrou que acompanha a trajetória de Carlos Gaguim desde 1996, quando ambos iniciaram a vida pública como vereadores. Segundo Wanderlei, a atuação do deputado sempre foi marcada pela disposição em enfrentar desafios e buscar soluções para os municípios tocantinenses. “Conheço há muitos anos e sempre vi nele um homem de ação, que enfrenta os problemas e busca soluções rápidas. Mesmo diante das dificuldades que enfrentou, nunca deixou de trabalhar pelo Tocantins, pelos municípios e pela nossa gente”, afirmou. A manifestação reforça a articulação do grupo político em torno da candidatura de Gaguim ao Senado e evidencia a aproximação entre as duas lideranças para a disputa eleitoral do próximo ano.