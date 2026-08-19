Seguros no Tocantins avançam em diferentes modalidades e indenizações crescem 21,1%

Dados da Confederação Nacional das Seguradoras mostram alta de dois dígitos em segmentos como residencial, vida, transportes e habitacional; crescimento dos pagamentos reforça papel do seguro na proteção financeira de famílias e empresas tocantinenses.

Da Redação

O mercado segurador do Tocantins apresentou sinais importantes de fortalecimento em diferentes modalidades entre janeiro e maio de 2026. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostram que mais de R$ 214,2 milhões em indenizações foram pagos aos tocantinenses, avanço de 21,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Segundo Cirlene Soares, diretora do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins (SindSeg BA/SE/TO), o crescimento das indenizações ajuda a dimensionar a importância econômica e social do setor. “A indenização é o momento em que a proteção contratada se materializa. São recursos que ajudam pessoas a reorganizar suas vidas, empresas a preservar suas atividades e diferentes setores da economia a enfrentar situações inesperadas. Mais de R$ 214 milhões em indenizações demonstram, na prática, a capacidade do seguro de devolver proteção financeira à sociedade”, afirma.

Os seguros do grupo de crédito apresentaram a maior variação percentual, com de 4.291,7%, chegando a R$ 21,6 milhões em indenizações.

A performance positiva também foi identificada na procura por diversos ramos diretamente ligados à proteção de famílias, empresas e patrimônio, que integraram os mais de 702,8 milhões arrecadados. Entre os destaques da arrecadação está o seguro prestamista, que movimentou R$ 53,2 milhões e registrou crescimento nominal de 61,7%. A modalidade é utilizada para oferecer proteção financeira vinculada a compromissos como financiamentos e outras operações de crédito.

O seguro viagem também apresentou forte expansão, com crescimento de 44,9%, embora ainda represente um volume menor, de R$ 250 mil no período. Outros resultados expressivos vieram dos seguros de condomínio, com alta de 27,4%, e habitacional, que avançou 27,3%, alcançando arrecadação de R$ 12,5 milhões.

A proteção ligada à circulação de mercadorias e à atividade econômica também ganhou espaço. O seguro de transportes arrecadou pouco mais de R$ 5 milhões, crescimento nominal de 20,4%.

Segmentos de maior presença no cotidiano dos consumidores mantiveram trajetória positiva. O seguro de vida movimentou R$ 52,4 milhões, com expansão de 10,5%, enquanto o residencial cresceu 10,1%, chegando a R$ 8,5 milhões. Já o seguro automóvel, maior entre as modalidades destacadas no levantamento, alcançou R$ 82,9 milhões, com crescimento de 8,6%.

Para Cirlene Soares, diretora do SindSeg BA/SE/TO no estado, os números demonstram uma ampliação da presença do seguro em diferentes áreas da vida econômica e social.

“Quando observamos crescimento em modalidades como vida, residencial, habitacional, transportes e prestamista, percebemos que a cultura da proteção vem encontrando espaço em diferentes necessidades da população. O seguro é um instrumento de planejamento financeiro, preservação patrimonial e continuidade para famílias e empresas”, destaca.

Para o SindSeg BA/SE/TO, a leitura dos dados por segmento permite compreender melhor as mudanças no perfil de procura por proteção no estado.

“O mercado segurador possui diversas modalidades, cada uma acompanhando dinâmicas econômicas e necessidades diferentes. Por isso, além do resultado agregado, é fundamental observar o avanço de ramos específicos e, principalmente, a contribuição efetiva das indenizações para consumidores e empresas. Os números mostram oportunidades importantes para ampliar ainda mais o conhecimento da sociedade tocantinense sobre os benefícios do seguro”, conclui Cirlene Soares.

Fonte e foto: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins com informações da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)