Pré-candidato a deputado federal, Alfredo Júnior recebe em sua casa Dorinha, Gaguim e Eduardo Gomes em café da manhã para fortalecer alinhamento política

Da Redação

O pré-candidato a deputado federal Alfredo Júnior recebeu, em sua residência, na manhã desta quinta-feira, 30, para um café da manhã, a pré-candidata ao Governo do Tocantins, senadora Professora Dorinha Seabra, o deputado federal Carlos Gaguim e o senador Eduardo Gomes. O encontro foi marcado pelo diálogo sobre o cenário político e pelo fortalecimento da união entre as lideranças.

Empresário e pré-candidato à Câmara dos Deputados, Alfredo Júnior destacou a importância do encontro para o fortalecimento do projeto político que defende o desenvolvimento do Tocantins e a ampliação das oportunidades para a população. “Foi um momento muito importante de diálogo e de alinhamento. Receber em minha residência lideranças como Professora Dorinha, Carlos Gaguim e Eduardo Gomes reforça nosso compromisso com um projeto que prioriza o desenvolvimento do Tocantins, a geração de empregos, o fortalecimento da saúde, da educação e da infraestrutura. Seguimos unidos, ouvindo as pessoas e trabalhando para construir um Estado cada vez mais forte”, afirmou.

Ao colocar seu nome à disposição da população para uma vaga na Câmara Federal, Alfredo Júnior tem apresentado sua trajetória como empresário e a experiência adquirida no setor produtivo, especialmente na geração de empregos e no incentivo ao empreendedorismo.

Entre as principais bandeiras defendidas pelo pré-candidato estão a criação de oportunidades, a valorização da família, o fortalecimento da economia e o desenvolvimento de todas as regiões do Estado. Alfredo Júnior vai atuar em parceria com prefeitos, vereadores e lideranças municipais para ampliar a destinação de recursos e transformar as demandas dos municípios em investimentos concretos.