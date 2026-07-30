No Bico do Papagaio, Laurez Moreira apresenta a Quinta Frente de Desenvolvimento para gerar mais emprego e renda

Da Redação

O vice-governador e pré-candidato ao Governo do Estado, Laurez Moreira (PSD) defendeu a industrialização do Tocantins como a próxima etapa de desenvolvimento do estado durante agenda no Bico do Papagaio nesta quarta-feira, 29. De acordo com Laurez, a industrialização tem que estar atrelada à incorporação da ciência e tecnologia para potencializar as vocações econômicas da região.

Em reunião com a presidência, a vice-presidência e a diretoria administrativa da Associação Comercial e Industrial de Araguatins (ACIAT), o pré-candidato destacou que o desenvolvimento da economia local está atrelado ao investimento do Estado em políticas públicas de estímulo às atividades do setor produtivo.

O Tocantins passou por quatro grandes frentes de desenvolvimento: a mineração, a exploração do cristal, a integração promovida pela Belém-Brasília e a criação do Estado, com Palmas e o agronegócio. Agora, Laurez Moreira defende o início da Quinta Frente de Desenvolvimento para gerar mais empregos, inovação, competitividade e desenvolvimento sustentável. “A região do Bico do Papagaio é muito rica. Nós precisamos investir nessas vocações. Tenho certeza que com o investimento correto a região pode se tornar, por exemplo, referência na produção de leite, gerar negócios, emprego, mais renda, fazer a economia local girar. Garantir que as pessoas tenham poder de compra”, argumentou.



Diálogo com a comunidade

O diálogo com os diferentes setores da sociedade, marca registrada de Laurez Moreira, também se manifesta nas entrevistas concedidas aos veículos de imprensa locais. No Bico do Papagaio, ele conversou nesta quarta-feira, com o jornalista Getúlio Carneiro, da Rádio Sucesso FM, de Araguatins, e lembrou que sempre é muito bem recebido no Bico do Papagaio. “Estou aqui para ouvir vocês, fico muito feliz porque toda vez que venho ao Bico do Papagaio sou bem recebido, vejo o carinho das pessoas por mim. Nós vamos trabalhar para fazer o Bico do Papagaio uma região próspera e um Tocantins forte”, disse.

O pré-candidato pelo PSD participou, ainda, da gravação do Podcast Eco da Voz – Bico sem Limite, conduzido pelo jornalista Paulo Palmares, de Augustinópolis. Ao longo da entrevista, Laurez Moreira, ressaltou que vai pleitear o Governo do Estado porque está preparado para mais esse desafio. “Tenho a convicção que estou extremamente preparado para ser o melhor governador do Tocantins, e um exemplo para o Brasil. O Tocantins merece isso, nosso povo merece isso”, destacou.

A agenda de Laurez Moreira desta quarta-feira, 29, foi cumprida ao lado de seu pré-candidato à vice, Coronel Silva Neto, do pré-candidato ao Senado Federal, Paulo Mourão (PT) e do pré-candidato à deputado federal, Alaor do Sacolão (PT).