Vereadores de Porto Nacional declaram apoio à reeleição de Eduardo Gomes

Da Redação

Cinco vereadores de Porto Nacional estiveram nesta quinta-feira (30) na residência do senador Eduardo Gomes, em Palmas, para hipotecar apoio à sua reeleição

Os vereadores Miúdo e Geyson, assim como as vereadoras Durerita Neta, Diva Cardoso e Rosângela Mecenas descolaram-se de Porto Nacional a Palmas exclusivamente para reafirmar apoio à reeleição do vice-presidente do Senado Federal, a quem consideram um parceiro constante do desenvolvimento de Porto Nacional.

Ao agradecer o apoio dos vereadores, Eduardo Gomes disse: “levamos para esse novo momento, de buscarmos um mandato para senador da República, a responsabilidade de que a cidade de Porto Nacional tenha todas as condições de continuar gerando emprego e qualidade de vida. Podem contar comigo. Muito obrigado. A palavra é: gratidão e compromisso”.

Segundo os vereadores, Eduardo Gomes tem representado com dignidade os tocantinenses na mais alta câmara da República, destacando-se em nível federal, e trazendo obras estruturantes para o estado e municípios tocantinenses, com destaque para Porto Nacional.

Mais de R$ 25.500.00 investidos em Porto Nacional

Ao longo do atual mandato, o senador Eduardo Gomes destinou recursos no montante de mais de R$ 25.500.000,00 para o município de Porto Nacional, aplicados no custeio de incremento do Teto de Média e Alta Complexidade (MAC), que serve para reforçar o orçamento na manutenção de serviços ambulatoriais e hospitalares, reduzindo filas e cumprindo metas hospitalares, e na aquisição de cinco ambulâncias (SAMU) e uma UTI móvel.

Carreou recursos para obras como a construção do Centro Administrativo na Avenida Gabriel José de Almeida Setor Aeroporto, construção de Pontes nos Bairros: Barreiro, Água Branca e São Salvador, implantação de Pavimentação, Sinalização e Revitalização Turística da Orla do Lago e recapeamento da avenida Murilo Braga, no centro.

Também foram adquiridos com recursos liberados pelo senador Eduardo Gomes vários equipamentos, como um Veículo Utilitário Pick-up e um Trator completo (Carreta Agrícola e Grade Aradora), assim como para construção de Escola 12 Salas – Village Morena, no Distrito de Luzimangues.