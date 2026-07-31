ASMIR manifesta apoio à indicação do Coronel Barbosa para vice na chapa de Dorinha Seabra

Por Wesley Silas

A Associação dos Militares da Reserva e Seus Pensionistas (ASMIR) declarou apoio formal ao nome do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, Coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, para compor como vice-governador a chapa encabeçada pela senadora Dorinha Seabra (União Brasil) na disputa ao Governo do Estado. A manifestação ocorreu após repercussão de análise do Portal Atitude sobre os bastidores políticos regionais.

Posicionamento da entidade militar

O posicionamento foi assinado pelo presidente interino da ASMIR, Marcelo Falcão Soares, por meio de nota oficial enviada à imprensa. No documento, a representação da categoria destacou a trajetória profissional de Barbosa no serviço público e na gestão da segurança pública do Estado como credenciais para a composição da chapa majoritária.

“Conheço sua trajetória de dedicação ao serviço público e admiro sua competência, seriedade, equilíbrio e compromisso com o povo tocantinense. O coronel Barbosa reúne experiência e capacidade de liderança que o credenciam a contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou Falcão na nota.

Contexto eleitoral e rito jurídico de candidatura

Sem filiação partidária e pré-candidato a deputado federal, o Coronel Barbosa vem sendo cotado por setores ligados ao grupo do governador Wanderlei Barbosa e da senadora Dorinha Seabra para ocupar a vaga na vice-governadoria. A definição oficial das composições partidárias e das coligações depende de homologação nas convenções partidárias, agendadas para o dia 5 de agosto.

No caso de militar da ativa, o registro da candidatura é formalizado com o acolhimento do pedido em convenção partidária, conforme estabelece a Súmula nº 55 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a norma, a escolha na convenção supre a exigência constitucional de filiação partidária prévia.

Estabilidade ao eleitorado conservador

A manifestação pública da ASMIR insere formalmente a pauta da segurança pública no centro do cálculo eleitoral do grupo governista. Ao respaldar o ex-comandante da PM, a entidade busca assegurar representatividade corporativa na majoritária e sinalizar estabilidade ao eleitorado conservador. A eficácia da estratégia, contudo, dependerá do peso dessa adesão frente às negociações de espaço com outros partidos da base aliada até a data limite das convenções.

NOTA À IMPRENSA

Manifesto meu total apoio ao nome do coronel Barbosa para a possibilidade de compor, como candidato a vice-governador, a chapa liderada pela professora Dorinha.

Já tive a honra de trabalhar com o coronel Barbosa e conheço sua trajetória de dedicação ao serviço público e admiro sua competência, seriedade, equilíbrio e compromisso com o povo tocantinense.

Por tudo isso o coronel Barbosa reúne experiência, capacidade de liderança e uma história de trabalho que o credenciam a contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do nosso Estado.

Tenho convicção de que, caso essa composição seja confirmada, o Tocantins ganhará uma dupla preparada para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro com mais oportunidades, segurança e desenvolvimento para todos.

Marcelo Falcão Soares

Presidente Interino da ASMIR (Associação de Militares da Reserva e seus pensionistas)