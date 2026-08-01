Coronel Barbosa fortalece articulação nacional e amplia protagonismo do Tocantins em convenção de Tarcísio

Da Redação

Liderança política tocantinense participa de um dos maiores eventos políticos do país, reúne-se com importantes nomes da política nacional e reforça o protagonismo do Tocantins no cenário político brasileiro.

São Paulo – Reconhecido como uma das lideranças políticas em ascensão no Tocantins, Coronel Barbosa participou neste sábado (1º) da convenção estadual do Republicanos que oficializou a candidatura à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O evento, realizado no Ginásio do Ibirapuera, reuniu algumas das principais lideranças políticas do país e consolidou um dos maiores encontros do campo conservador nesta pré-campanha eleitoral.

Estiveram presentes o governador Tarcísio de Freitas, o senador Flávio Bolsonaro, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, o vereador Sargento Nantes e diversas autoridades de diferentes estados.

A presença de Coronel Barbosa em um dos maiores atos políticos do país reforça o protagonismo do Tocantins nas articulações nacionais e evidencia o espaço conquistado pela liderança tocantinense junto às principais referências da política brasileira. Sua participação simboliza a construção de pontes entre o Estado e importantes centros de decisão, fortalecendo o diálogo institucional e ampliando a visibilidade do Tocantins no cenário nacional.

Durante a convenção, Tarcísio de Freitas teve sua candidatura à reeleição homologada ao lado do vice-governador Felício Ramuth. Em seu pronunciamento, o governador destacou os resultados alcançados por sua gestão e defendeu a continuidade dos projetos voltados ao desenvolvimento de São Paulo.

Na ocasião, Tarcísio também fez referência ao cenário político tocantinense, ressaltando a força da liderança de Coronel Barbosa no Tocantins e sua crescente projeção no cenário político estadual. O governador destacou o reconhecimento conquistado por Barbosa e sua capacidade de diálogo e articulação, além de manifestar apoio à pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins, reforçando o alinhamento entre importantes lideranças do Republicanos e da União Brasil para as eleições de 2026.

Para Coronel Barbosa, participar de um ato político dessa dimensão representa a oportunidade de estreitar relações institucionais e fortalecer a presença do Tocantins nos principais debates nacionais.

“O Tocantins tem potencial para ocupar um papel cada vez mais relevante nas decisões do país. Estar ao lado de grandes lideranças fortalece o diálogo, amplia horizontes e cria oportunidades para construir parcerias que contribuam com o desenvolvimento do nosso Estado. Seguiremos trabalhando com responsabilidade, compromisso e espírito público para fortalecer o Tocantins e defender os interesses da nossa população”, afirmou.

Com uma agenda cada vez mais presente em encontros estratégicos de alcance nacional, Coronel Barbosa consolida seu nome como uma das principais lideranças políticas do Tocantins, ampliando sua articulação institucional e fortalecendo o protagonismo do Estado nas discussões que impactam o futuro do Brasil. Sua participação na convenção do Republicanos reafirma a importância do Tocantins no cenário político nacional e evidencia o fortalecimento de alianças que poderão contribuir para o desenvolvimento do Estado nos próximos anos.