Wanderlei Barbosa marca presença nos 286 anos de Arraias e fortalece agenda política no Sudeste

da redação

O governador Wanderlei Barbosa participou das comemorações pelos 286 anos de Arraias, integrando a programação de aniversário do município ao lado do senador Eduardo Gomes, da senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha, e do prefeito Herman. A presença do governador reforçou a importância da celebração para a comunidade e a proximidade entre o Governo do Estado e a administração municipal.

Durante a agenda, Wanderlei Barbosa destacou a importância de Arraias para a história e a cultura tocantinense e acompanhou as atividades comemorativas ao lado das demais lideranças. A presença conjunta do governador, de Eduardo Gomes, Dorinha e do prefeito Herman também evidenciou a união política em torno de ações e investimentos para o município, que conta com recursos destinados por diferentes representantes para obras e melhorias em áreas de interesse da população.