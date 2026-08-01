Dorinha diz que disputar o Governo é “uma escolha pelo Tocantins”

da redação

A senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), afirmou nesta sexta-feira (31), durante encontro com o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), secretários municipais e lideranças da capital, que decidiu disputar o Governo do Estado por acreditar na continuidade de um projeto voltado ao desenvolvimento do Tocantins, e não por um projeto pessoal.

Ao agradecer o apoio recebido do prefeito e da equipe da administração municipal, Dorinha afirmou que sua decisão foi construída a partir da experiência adquirida na vida pública e do compromisso de ampliar ações que já vêm gerando resultados para o Estado.

“Quero agradecer ao prefeito Eduardo Siqueira Campos, que esteve comigo em todas as minhas eleições. Mas esse não é um projeto da Dorinha. Tenho mandato de senadora até 2030. É um projeto porque acredito no meu preparo e na minha condição de continuar ajudando o Tocantins. Estou fazendo uma escolha pelo nosso Estado.”

A senadora também elogiou o trabalho desenvolvido pela gestão da capital e afirmou que os resultados são fruto de planejamento e dedicação das equipes. “Se hoje a gestão do prefeito Eduardo é bem avaliada e está transformando Palmas, não é com faz de conta. É com obra, com cuidado, com atenção à educação, à saúde e às pessoas.”