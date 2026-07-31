Apoio de Laurez a Lula contrasta com posicionamento de aliados que caminham com Caiado na disputa presidencial

da redação

O cenário político do Tocantins começa a revelar diferentes posicionamentos dentro de um mesmo grupo para as eleições de 2026. Presidente estadual do PSD e pré-candidato ao Governo do Estado, Laurez Moreira tem reafirmado seu alinhamento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participando de agendas nacionais e integrando o projeto que pretende construir um palanque para a reeleição do petista no Tocantins. Por outro lado, parte de seus aliados mais próximos já demonstra preferência por outro projeto presidencial. O deputado estadual Gutierres Torquato (PSD) e o vereador Pedro Morais, ambos considerados apoiadores de Laurez, têm sinalizado apoio ao ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que também é pré-candidato à Presidência da República.

O cenário evidencia que, embora o grupo esteja unido em torno da pré-candidatura de Laurez ao Palácio Araguaia, há espaço para diferentes alinhamentos na disputa nacional,