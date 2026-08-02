Policial civil é ferido com golpe de faca após desentendimento na rodoviária de Gurupi

da redação

Um policial civil foi ferido com uma facada nas costas durante um desentendimento ocorrido na manhã deste domingo (2), no Terminal Rodoviário de Gurupi, no sul do Tocantins. Segundo informações preliminares, o golpe teria sido desferido por um homem de 41 anos. O suspeito acabou detido em flagrante após ser contido por funcionários do terminal até a chegada da Polícia Militar.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos do Samu e foi encaminhada para uma unidade de saúde. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP/TO), o policial apresenta quadro de saúde estável. O suspeito foi conduzido à 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais. A motivação da discussão ainda não foi esclarecida. A Polícia Científica esteve no terminal para realizar a perícia, e a faca apreendida deverá passar por exames. O caso permanece sob investigação da Polícia Civil.