PF apreende cerca de R$ 900 mil em espécie em Palmas/TO

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 900 mil em dinheiro em espécie na segunda-feira (27), em Palmas. A quantia foi localizada durante uma ação realizada na capital tocantinense.

Segundo a corporação, o homem responsável pela movimentação bancária relacionada ao valor foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Tocantins para prestar esclarecimentos.

A PF informou que a origem dos recursos e a possível destinação do dinheiro serão investigadas no âmbito de um inquérito policial. O objetivo é esclarecer as circunstâncias da movimentação financeira e verificar se houve prática de algum crime.

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou a identidade do homem conduzido nem informou em que contexto o dinheiro foi encontrado. Também não há informações sobre eventual prisão ou indiciamento.