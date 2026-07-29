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quarta-feira, 29 julho

Polícia

PF apreende cerca de R$ 900 mil em espécie em Palmas/TO

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima
Investigação apura origem e possível destinação da quantia
da redação

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 900 mil em dinheiro em espécie na segunda-feira (27), em Palmas. A quantia foi localizada durante uma ação realizada na capital tocantinense.

Segundo a corporação, o homem responsável pela movimentação bancária relacionada ao valor foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Tocantins para prestar esclarecimentos.

A PF informou que a origem dos recursos e a possível destinação do dinheiro serão investigadas no âmbito de um inquérito policial. O objetivo é esclarecer as circunstâncias da movimentação financeira e verificar se houve prática de algum crime.

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou a identidade do homem conduzido nem informou em que contexto o dinheiro foi encontrado. Também não há informações sobre eventual prisão ou indiciamento.

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