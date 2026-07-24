Suspeita de integrar execução de homem em casa é presa pela Polícia Civil

da redação

Uma jovem de 18 anos foi presa na tarde desta quinta-feira (23), em Gurupi, por suspeita de participação no homicídio de Henrique Ribeiro de Souza, de 32 anos, morto na noite da última terça-feira (21) com tiros na cabeça, dentro de casa. A investigação aponta que o crime teria sido motivado por uma retaliação relacionada ao tráfico de drogas e a organizações criminosas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a jovem suspeita de envolvimento no assassinato foi encontrada escondida na casa de um parente. A pasta informou que ela já havia sido interrogada na quarta-feira (22), mas negou envolvimento no homicídio.

Com o avanço das investigações, novos elementos que ligam a jovem ao crime foram identificados. Com base nas provas reunidas, a polícia solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.