Polícia Civil do Tocantins apresenta pesquisa sobre prevenção do suicídio em congresso nacional no Rio de Janeiro

Estudo foi apresentado durante o VI Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio, realizado em Petrópolis

Da Redação

O Oficial Investigador de Polícia da Polícia Civil do Tocantins, Napoleão Fernandes Viana Filho, participou do VI Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio, realizado entre os dias 5 e 8 de agosto, em Petrópolis (RJ), onde apresentou uma pesquisa sobre os registros de suicídios ocorridos em Araguaína entre 2021 e 2025. O estudo analisa aspectos territoriais, de vulnerabilidade e determinantes sociais relacionados ao fenômeno no município.

Representando a Polícia Civil do Tocantins e o Centro Universitário Afya UNITPAC, Napoleão apresentou a

pesquisa “Território, Vulnerabilidade e Determinantes Sociais: Uma Análise Integrada do Suicídio em Araguaína – TO (2021–2025)”. O estudo foi desenvolvido a partir de registros de suicídios ocorridos no município, com informações cedidas pela Gerência de Inteligência, Análise e Estatística da Polícia Civil, a partir de boletins de ocorrência registrados no sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE).

A pesquisa demonstra como os registros policiais podem contribuir para a produção de conhecimento científico e auxiliar no planejamento de estratégias e políticas públicas de prevenção.

Além da apresentação científica, Napoleão participou do encerramento do congresso com a declamação de um cordel sobre os desafios enfrentados por estudantes que deixam suas cidades e famílias para buscar formação acadêmica em outros municípios. A produção integra uma pesquisa do Grupo de Estudos em Suicídio do Tocantins (GESTO), do qual o policial é integrante.

Texto: Hiago Muniz/Governo do Tocantins