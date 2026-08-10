Divulgacand no TSE: Dorinha apresenta plano com 20 mil cirurgias por ano, novos hospitais, concursos anuais para PM e grandes obras de infraestrutura

Documento prevê ampliação das cirurgias eletivas, conclusão de hospitais, investimentos em rodovias e grandes corredores logísticos, além de ações para educação, agroindustrialização, segurança e desenvolvimento regional; confira plano na íntegra

Por Redação

Candidata a governadora pela coligação União pelo Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil) apresenta seu plano de governo com a saúde como uma das áreas de maior concentração de propostas concretas. O documento prevê colocar o Hospital Geral de Araguaína em funcionamento com 100% de sua capacidade, de 400 leitos, concluir o novo Hospital da Mulher e Maternidade Estadual de Palmas e o Hospital Geral de Gurupi, além de construir uma nova maternidade em Araguatins. O documento está no registro de candidatura de Dorinha e pode ser consultado aqui: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/NORTE/TO/20322002026/270002544599/2026/TO.

O plano estabelece ainda a ampliação do programa permanente de cirurgias eletivas para 20 mil procedimentos por ano, atendimento ambulatorial especializado por região e modernização dos hospitais estaduais.

Já na segurança pública, uma das propostas é realizar concurso anual para inclusão de policiais militares no quadro. O plano também prevê modernização da estrutura dos órgãos de segurança e maior integração entre as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e forças federais. O plano prevê ainda a realização de concursos para a Polícia Civil.

Saúde mais perto da população

A estratégia para o setor é regionalizar o SUS (Sistema Único de Saúde), fortalecer a atenção primária em parceria com os municípios e ampliar a assistência especializada no interior. Dorinha pretende aumentar o cofinanciamento dos hospitais municipais de pequeno porte, ampliar consultas especializadas em parceria com universidades, fortalecer a oncologia com o Hospital do Amor e apoiar os hospitais universitários da UFT, em Palmas, e da UFNT, em Araguaína.

O plano prevê ainda concurso e convocação de servidores da Saúde, Escola de Saúde Pública, expansão das residências e garantia de medicamentos de alto custo. “Nós vamos cuidar da saúde no macro, com a conclusão e operação dos grandes hospitais e também investindo pesado no micro, com atenção básica e prevenção de alta eficiência e qualidade. Assim, teremos avanços significativos para essa grande preocupação da população”, pontuou a candidata.

Rodovias, saneamento e grandes projetos

Na infraestrutura, estão entre as prioridades a BR-235, a travessia da Ilha do Bananal e a ponte entre Caseara e Santana. Na logística, a proposta é integrar rodovias, Ferrovia Norte-Sul, aeroportos e o potencial hidroviário do Estado, com plataformas logísticas nas regiões de Palmas-Porto Nacional-Paraíso, Gurupi e Araguaína.

O governo também pretende ampliar investimentos por concessões e PPPs, avançar com o saneamento nos 119 municípios ainda sem sistema público de esgotamento sanitário e acelerar a regularização fundiária. Na habitação, prevê ampliar moradias para famílias de baixa renda e a titulação de imóveis pelo Tocantins Regular. “Teremos uma equipe de primeira linha e vou usar minha experiência, a interlocução com a Bancada Federal e com o próprio governo para conseguir os recursos necessários. Vamos diversificar, com as PPPs e outras fontes. Nosso governo vai ampliar as soluções de financiamento para essas obras”, projetou Dorinha.

Educação, juventude e trabalho

Na educação, área na qual a candidata é referência nacional e possui enorme conhecimento, Dorinha propõe ampliar as escolas de tempo integral, reforçar a alfabetização e a recomposição da aprendizagem e conectar o ensino técnico às vocações de cada região. Também estão previstos cursinho gratuito para Enem e vestibulares, bolsas e auxílio-permanência no ensino superior, transporte universitário intermunicipal e concurso para áreas com déficit de professores.

“Não existe desenvolvimento sem investimento pesado em educação e tecnologia, sempre respeitando as vocações de cada região. Vamos trabalhar muito para melhorar ainda mais nosso desempenho na área. Temos profissionais de primeira linha e eles vão nos ajudar muito nisso”, assegurou.

Para juventude e esporte, o plano prevê Centros da Juventude, Casas do Estudante, apoio ao primeiro emprego, ampliação do Bolsa Atleta, criação do Bolsa Técnico e novos equipamentos esportivos. “Para a juventude e o esporte, conto demais com a ajuda do nosso vice, Atos Gomes. Ele fez um trabalho brilhante nessa área e vai contribuir muito conosco”, destacou Dorinha.

Produzir mais e transformar no Tocantins

No desenvolvimento econômico, a diretriz é processar dentro do Tocantins uma parcela maior do que o Estado produz. O plano prevê o Tocantins Indústria 2045, atração de indústrias de processamento de grãos, rações, óleo vegetal e biocombustíveis, fortalecimento dos distritos agroindustriais, da Agrotins, da rastreabilidade bovina e do Mais Genética.

Para os pequenos produtores, estão previstos crédito orientado, seguro agrícola simplificado, irrigação, mecanização compartilhada e assistência do Ruraltins. O Compra Tocantins ampliará as compras da agricultura familiar para escolas, hospitais, unidades penais e restaurantes populares, com apoio também a cooperativas e agroindústrias familiares.

“O Tocantins exporta US$ 3 bilhões por ano. Nossa produção não para de crescer todos anos. Começamos a industrializar parte dela, mas o potencial é muito maior. Nosso governo criará as condições para esse salto”, frisou Dorinha.

Desenvolvimento para todas as regiões

Organizado em dez eixos, o plano também traz propostas para assistência social, direitos das mulheres, meio ambiente, proteção animal, cultura, turismo e transformação digital. A orientação é regionalizar investimentos, fortalecer as prefeituras e direcionar mais recursos para áreas menos desenvolvidas.

No turismo, Dorinha propõe estruturar polos no Jalapão, Cantão, Serras Gerais e Ilha do Bananal, com qualificação das comunidades e melhoria da estrutura para visitantes.

“Vamos crescer em parceria constante com os municípios. As pessoas moram nas cidades e para elas que o governo vai direcionar suas forças, melhorando o que já acontece hoje com o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos)”, ressaltou a candidata.

Fotos: G. Félix Rocha