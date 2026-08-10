Gaguim agradece apoio de Ricardo Ayres para disputa ao Senado e destaca atuação conjunta em Brasília

Da Redação

A candidatura de Carlos Gaguim (UB) ao Senado passa a contar com o apoio do deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos), que confirmou sua decisão de caminhar junto com o colega de Câmara Federal na disputa nesta segunda-feira, 10, além de destacar a escolha do professor Muniz Araújo para compor a chapa como suplente, apontando a educação como um dos pilares para ampliar oportunidades no Tocantins.

“Essa dupla fortalece o projeto para o Tocantins, juntando experiência, compromisso com o Estado e um olhar voltado para a educação, um dos caminhos mais importantes para gerar novas oportunidades para os tocantinenses. Sucesso ao Gaguim e ao Muniz nessa caminhada rumo ao Senado. Podem contar comigo.”, afirmou Ricardo Ayres.

Gaguim agradeceu a manifestação de Ayres e ressaltou a parceria construída entre os dois durante a atuação em Brasília. “Recebo com muita alegria o apoio do Ricardo Ayres. Nós trabalhamos juntos em Brasília, dividimos muitas pautas e conheço de perto a sua dedicação ao Tocantins. Ele é um dos melhores deputados que o nosso Estado tem no Congresso e tem feito um trabalho sério, presente e comprometido com os municípios e com a nossa população”, afirmou Gaguim.