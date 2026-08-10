Romaria do Senhor do Bonfim encerra prazo de registro de candidaturas e abre campanha eleitoral no Tocantins

Prazo para registro de candidaturas termina no próximo sábado (15); propaganda eleitoral em ruas e internet começa no domingo (16)

por Wesley Silas

A Romaria do Senhor do Bonfim, termina no próximo sábado (15), quando encerra o prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral e abre oficialmente a fase de propaganda eleitoral no Tocantins, que começa no domingo (16). O calendário coloca o Estado na reta final da disputa pelo governo, com primeiro turno marcado para 4 de outubro e com grande possibilidade para terminar no segundo turno em 25 de outubro.

Calendário eleitoral

O período de campanha nas ruas e na internet terá como aquecimento o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, previsto para começar em 28 de agosto e se estender até 1º de outubro. A sequência de datas define o ritmo das articulações partidárias nas próximas semanas.

Campanha antecipada

A movimentação pré-eleitoral começou ainda em 2025, em eventos como cavalgadas, congressos religiosos evangélicos e festejos católicos. Nesse período, nas redes sociais, observou-se o uso intensificado de ferramentas de desinformação, incluindo notícias falsas elaboradas e o emprego de inteligência artificial na produção de conteúdo. Também ganharam espaço estratégias de comunicação baseadas em narrativas de pertencimento e em técnicas de neuromarketing, que buscam associar candidatos ou grupos a uma suposta identidade com o eleitor tocantinense.

Estratégias de manipulação emocional