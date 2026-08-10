Candidatos intensificam presença na Romaria do Bonfim para atrair eleitorado religioso no Tocantins

Por Wesley Silas

Com a proximidade do feriado estadual do Dia do Senhor do Bonfim, comemorado em 15 de agosto, candidatos ao Governo do Tocantins e a outros cargos eletivos reordenam suas agendas de campanha para participar dos atos religiosos no povoado do Bonfim, em Natividade. A mobilização em celebrações de grande apelo popular insere-se na estratégia de aproximação com lideranças regionais e eleitores durante o período oficial de propaganda eleitoral.

Mobilização no Santuário do Bonfim e agendas de campanha

A Romaria do Senhor do Bonfim reúne anualmente milhares de fiéis, tornando-se ponto focal para agentes políticos que buscam eleição ou reeleição. A Missa Campal, celebrada no Santuário situado a 24 quilômetros do centro urbano de Natividade, concentra o auge das visitações e da exposição pública dos postulantes aos cargos majoritários e proporcionais.

Entre os concorrentes ao Palácio Araguaia, o candidato Vicentinho Júnior anunciou a suspensão das atividades habituais de rua entre os dias 10 e 15 de agosto para realizar a tradicional caminhada até o santuário. Em nota oficial, a assessoria do candidato justificou o afastamento temporário como cumprimento de compromisso pessoal de fé e respeito às tradições tocantinenses, prevendo o retorno à agenda eleitoral após o encerramento do evento festivo.

Disputa pelo eleitorado em congressos e eventos confessionais

A presença de candidatos em celebrações de fé não se limita ao calendário católico da Romaria do Bonfim. Durante o período que antecede a votação, congressos, convenções e assembleias organizados por igrejas evangélicas no Tocantins também entram na rota prioritária das campanhas. O movimento busca assegurar o apoio formal ou tácito de lideranças eclesiásticas e aproximar os discursos políticos das pautas morais e sociais de segmentos religiosos numericamente expressivos no estado.

O impacto da fé na arena eleitoral

A intensificação de agendas políticas em eventos religiosos reflete o peso das instituições confessionais na formação da opinião pública no Tocantins. Embora a participação de autoridades e candidatos em atos de devoção seja prática habitual na cultura política local, o trânsito frequente por missas, cultos e romarias expõe o cálculo eleitoral em torno da identidade religiosa do eleitorado. O efeito prático dessa exposição depende da capacidade do candidato em transmitir autenticidade, evitando que a presença em templos e santuários seja interpretada pelo eleitor unicamente como oportunismo de ocasião.