Após beber em feijoada, motorista se irrita com bloqueio na BR-153 e acaba preso por embriaguez em Cariri

da redação

O que começou com uma reclamação sobre a demora na liberação da BR-153 terminou em prisão por embriaguez ao volante no sábado (8), em Cariri do Tocantins. Um motorista de 49 anos foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto equipes organizavam o trânsito no km 681 da rodovia, onde um caminhão que transportava combustível havia pegado fogo e bloqueava a passagem dos veículos. Segundo a PRF, o condutor furou a fila, ultrapassou diversos veículos que aguardavam a liberação da pista e estacionou próximo à viatura policial. Na sequência, desceu do carro e questionou os agentes sobre a demora, apesar do incêndio ainda obstruir a rodovia.

Durante a abordagem, os policiais identificaram sinais de possível embriaguez, como desequilíbrio, fala desconexa e forte odor de álcool. Questionado, o motorista teria relatado que havia consumido bebida alcoólica durante uma feijoada em Gurupi. Submetido ao teste do bafômetro, ele apresentou 0,75 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice que resultou na prisão em flagrante, em tese, pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O homem foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Gurupi, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.