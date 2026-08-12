PF investiga crimes de abuso sexual infantojuvenil no Tocantins

da redação

A Polícia Federal deflagrou, nessa terça-feira (11), a Operação Horizonte Seguro VIII, com o objetivo de investigar crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio do armazenamento e do compartilhamento de material contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.

As investigações tiveram início após a identificação da aquisição e do armazenamento de imagens e de vídeos contendo abuso sexual de crianças e adolescentes.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Estadual, em Palmas/TO. Nas diligências, foram apreendidos objetos de interesse aos fatos sob apuração.

As apurações prosseguem com a análise do material apreendido e a realização de outras diligências investigativas, visando confirmar a participação do suspeito nos crimes e identificar possíveis vítimas e outros envolvidos.

O investigado poderá responder pelos crimes de aquisição, de posse e de armazenamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil.