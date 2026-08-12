Segurança reforçada: Natividade terá plantão policial na Romaria do Senhor do Bonfim

da redação

A Polícia Civil do Tocantins reforçou, a partir desta terça-feira (13), a atuação em Natividade para atender ocorrências e realizar registros de flagrantes durante a Romaria do Senhor do Bonfim 2026. A medida considera o aumento no fluxo de fiéis durante os festejos religiosos, que seguem até domingo (16).

Durante o período da romaria, a equipe da Delegacia de Polícia de Natividade estará de plantão na Delegacia Móvel, instalada no município, das 8h às 14h. Nos demais horários, além de feriados e do fim de semana, o atendimento será realizado por equipes que atuarão tanto na unidade móvel quanto na sede da Delegacia de Polícia de Natividade.

A operação é coordenada pela 8ª Delegacia Regional de Dianópolis, responsável pela área que inclui Natividade. O esquema integra o trabalho da Polícia Civil com as demais forças de segurança mobilizadas para a Operação Romaria do Senhor do Bonfim 2026.