Em Gurupi, PRF prende homem por importunação sexual contra passageira de ônibus na BR-153

Da redação

Na segunda-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 35 anos pelo crime de importunação sexual durante fiscalização realizada na BR-153, em Gurupi/TO.

Por volta das 22 horas, a equipe policial foi acionada pelo motorista de um ônibus interestadual após uma passageira relatar ter sido vítima de importunação sexual durante a viagem. Segundo a vítima, o homem que ocupava a poltrona ao seu lado passou a tocar repetidamente suas pernas e braços, além de tentar abraçá-la de forma insistente, sem seu consentimento.

Na tentativa de interromper a situação, a passageira trocou de assento, mas o suspeito insistiu em permanecer próximo a ela. Durante uma parada para refeição, a vítima comunicou o ocorrido ao motorista, que conduziu o ônibus até a Unidade Operacional da PRF em Gurupi para o registro da ocorrência.

Após ouvir a vítima e a testemunha dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Gurupi/TO para os procedimentos legais cabíveis. A vítima, a testemunha e o motorista foram liberados para prosseguir viagem.