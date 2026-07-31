Em Cariri, PRF apreende mais de 93 mil comprimidos de anfetamina e realiza maior apreensão da droga em 2026

da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta quinta-feira (30), aproximadamente 93.753 comprimidos de anfetamina, popularmente conhecida como “rebite”, durante fiscalização na BR-153, em Cariri do Tocantins/TO. A ação resultou na prisão em flagrante de um motorista por tráfico de drogas.

Durante a abordagem a um caminhão, o motorista apresentou a documentação da carga, composta por óleo vegetal, mas demonstrou nervosismo incomum durante a entrevista policial. Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram uma inspeção na cabine do veículo, onde localizaram inicialmente uma pasta contendo diversos comprimidos de anfetamina e duas caixas com mais cartelas da mesma substância. Questionado, o próprio condutor confirmou que o material continha anfetaminas.

Ao todo, foram encontrados aproximadamente 93.753 comprimidos, acondicionados em embalagens plásticas e distribuídos em diversas cartelas, fazendo desta a maior apreensão de anfetaminas registrada pela PRF em 2026. Até então, a maior ocorrência do ano havia sido registrada em junho, no município de Porangatu/GO, quando a PRF apreendeu cerca de 45 mil comprimidos da mesma substância durante fiscalização na BR-153.

O motorista foi preso em flagrante e, juntamente com todo o material apreendido, encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Gurupi/TO para os procedimentos cabíveis.