Polícia prende suspeitos de roubar cargas e sequestrar motoristas na BR-153 no Tocantins

da redação

A Polícia Civil do Tocantins prendeu, nesta terça-feira (28/07), dois homens investigados por integrar um grupo criminoso suspeito de cometer uma série de roubos de cargas de bebidas no norte do Estado. Pelo menos cinco ataques registrados entre 2025 e 2026 são atribuídos à organização.

As prisões preventivas foram cumpridas por equipes da 2ª Divisão de Repressão a Roubos (2ª DRR), em Araguaína, durante a segunda edição da Operação Nacional RedeCarga, mobilização realizada em todo o país contra roubos e furtos de cargas.

Os investigados foram identificados pelas iniciais A.A.C., de 29 anos, localizado no setor Nova Araguaína, e R.D.F.C., de 35 anos, preso no setor Jardim Esplanada.

Segundo a Polícia Civil, os dois são suspeitos de participar de roubos cometidos na BR-153, nas proximidades de Wanderlândia. As investigações apontam que o grupo agia de forma violenta, utilizando armas de fogo para abordar os caminhoneiros.

Motoristas eram sequestrados durante os roubos

De acordo com a apuração, os motoristas eram rendidos, sequestrados e mantidos em cárcere privado por várias horas. Enquanto as vítimas permaneciam sob o controle dos criminosos, as cargas eram retiradas dos caminhões e levadas pelo grupo.

A polícia sustenta que os investigados já haviam sido indiciados no decorrer das investigações. As prisões preventivas foram decretadas pela Justiça após pedido apresentado pela 2ª DRR, unidade especializada vinculada à Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Dracco).

As apurações continuam para identificar outros possíveis envolvidos, localizar mercadorias roubadas e esclarecer a participação de cada integrante do grupo.

Operação nacional contra roubo de cargas

A Operação Nacional RedeCarga reúne forças de segurança de diferentes estados para ampliar o combate a organizações criminosas especializadas em roubos e furtos de cargas.

A ação também busca fortalecer o intercâmbio de informações entre as polícias civis e acelerar o cumprimento de mandados relacionados a esse tipo de crime.