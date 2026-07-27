Mulher é morta em Palmas; ex-marido é o principal suspeito de feminicídio

da redação
Uma mulher identificada como Morgana Monteiro foi morta na manhã desta segunda-feira (27), na quadra 1503 Sul, em Palmas. De acordo com as primeiras informações, o principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima. O caso mobilizou equipes das forças de segurança e está sendo tratado como feminicídio.
Segundo relatos de testemunhas, Morgana teria tentado escapar do agressor e chegou a se trancar no banheiro da residência na tentativa de se proteger. No entanto, ela foi alcançada e morta. Após o crime, o suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia. Equipes das forças de segurança realizam buscas para localizar o homem, enquanto a Polícia Civil do Tocantins dará continuidade às investigações para esclarecer todas as circunstâncias do feminicídio.