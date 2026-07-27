Convenção do PL: Eduardo Gomes celebra oficialização de Flávio Bolsonaro como candidato a presidência do Brasil

da redação

O senador Eduardo Gomes, vice-presidente do Senado Federal e presidente do PL no Tocantins, participou neste sábado da Convenção Nacional do Partido Liberal que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República nas eleições de 2026. O evento reuniu lideranças da legenda de diferentes estados para marcar o início da mobilização nacional da sigla.

“Hoje vivemos um momento que entra para a história. A Convenção Nacional do PL reuniu lideranças de todo o Brasil em torno de um mesmo compromisso: defender os valores que acreditamos, fortalecer o nosso projeto e construir um país mais seguro, próspero e respeitado. Foi uma honra participar deste grande encontro ao lado de homens e mulheres que não recuam diante dos desafios e seguem trabalhando por um Brasil forte. Seguimos firmes, com coragem, convicção e a certeza de que os próximos passos serão decisivos para o futuro do nosso país. Deus, Pátria, Família e Liberdade”, afirmou Eduardo Gomes.