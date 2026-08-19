Pedro Júnior retira candidatura à Aleto e mantém apoio a Dorinha, Eduardo Gomes e Alfredo Júnior

da redação

O empresário e político Pedro Júnior (Republicanos) decidiu retirar sua candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (19), por meio de uma carta aberta, na qual afirmou ter tomado a decisão com tranquilidade e colocado os interesses coletivos acima de um projeto pessoal. A desistência altera a composição da disputa pela Assembleia Legislativa, mas não representa um afastamento da política.

Mesmo fora da corrida pela Aleto, Pedro Júnior reafirmou sua permanência no grupo político liderado pelo governador Wanderlei Barbosa e declarou apoio à candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha, ao candidato ao Senado Eduardo Gomes e ao candidato a deputado federal Alfredo Júnior. Em sua manifestação, o republicano afirmou que continuará atuando pelo desenvolvimento do Estado e que sua decisão representa apenas uma mudança de posição dentro do projeto político.