Pesquisas em ano eleitoral acirram disputa ao governo do Tocantins a uma semana do fim das convenções

Com prazos finais se aproximando, levantamentos da RealTime Big Data e da Paraná Pesquisa revelam cenários distintos; pré-candidatos intensificam agendas pelo interior

Por Wesley Silas

A menos de uma semana do prazo final para as convenções partidárias, dois levantamentos eleitorais divulgados em intervalo de pouco mais de um mês expõem diferenças metodológicas e numéricas significativas na corrida ao Palácio Araguaia. A primeira pesquisa, feita pela RealTime Big Data entre 17 e 18 de junho, ouviu 1.600 eleitores por telefone, com margem de erro de dois pontos percentuais e registro TO-05379/2026 no TSE. No cenário estimulado, a senadora Professora Dorinha (UB) aparece com 33%, seguida por Vicentinho Júnior (PSDB) com 23%, Laurez Moreira (PSD) com 17%, Kátia Abreu com 12%, Ataídes Oliveira (NOVO) com 4% e Witer Fonseca com 1%.

Já a Paraná Pesquisa, realizada entre 21 e 24 de julho com 1.300 eleitores em 60 municípios por entrevistas presenciais domiciliares (registro TO-06833/2026), apresenta um cenário mais apertado: Dorinha marca 34,4%, Vicentinho Júnior aparece com 33,5% — diferença de menos de um ponto percentual, dentro da margem de erro —, Laurez Moreira cai para 10,1% após a aliança com o PT, e Ataídes Oliveira sobe para 5,8%. O recorte por faixa etária mostra Dorinha liderando entre eleitores de 16 a 44 anos e Vicentinho Júnior à frente entre os de 45 a 60 anos ou mais.

Disputa tem dois cenários distintos

A diferença entre os dois levantamentos não surpreende, dadas as metodologias distintas — telefone versus presencial — e o intervalo de mais de um mês entre as coletas. O que chama atenção é a aproximação entre Dorinha e Vicentinho Júnior na pesquisa mais recente. Enquanto a RealTime Big Data apontava vantagem de dez pontos da senadora sobre o tucano, a Paraná Pesquisa reduziu essa diferença para menos de um ponto, configurando empate técnico.

A situação de Laurez Moreira também merece leitura cuidadosa. Com 10,1% na Paraná Pesquisa, o pré-candidato do PSD acumula menos da metade dos votos que obteve em 2022 (quando teve 45,1% dos votos válidos no primeiro turno). A aliança com o PT, costurada nos últimos meses, ainda não produziu reflexo nas urnas — ao menos não nas pesquisas de opinião.

O fim de semana dos pré-candidatos

Dorinha Seabra consolida base no interior

A senadora cumpriu agenda em Itacajá no sábado, 25, prestigiando a 25ª edição do Rally das Águas, tradicional descida pelo Rio Manuel Alves. Ao lado da prefeita Maria Aparecida, Dorinha destacou o potencial turístico do evento, que movimenta o comércio local e atrai visitantes de outras regiões. No mesmo final de semana, reuniu-se com prefeitos de seis municípios da região central — Tupiratins, Guaraí, Itaporã, Brasilândia, Colmeia e Itapiratins — além de vices e vereadores, reafirmando a base de apoio no interior.

A estratégia de Dorinha combina presença em eventos de massa com articulação política de base, mirando a capilaridade necessária para vencer no primeiro turno — cenário que os números atuais não descartam nem confirmam.

Vicentinho Júnior aposta em mobilização popular e pauta social

O pré-candidato do PSDB teve um final de semana de forte exposição. Em São Miguel do Tocantins, reuniu centenas de pessoas em evento ao lado do prefeito Alberto Moreira, do vice-prefeito Clebão e do candidato a vice-governador, Amélio Cayres. Em um dos momentos mais destacados, Vicentinho relembrou a relação afetiva com o município, onde construiu a vida familiar — um discurso de pertencimento que tem rendido adesões.

Em Gurupi, reduto histórico de Laurez Moreira e da prefeita Josi Nunes (UB) que apoia Dorinha, Vicentinho participou de encontro com mães atípicas promovido pelo neuropsicólogo e pré-candidato a deputado estadual Eduardo Andrade. O evento discutiu políticas públicas para pessoas neurodivergentes, tema que Vicentinho incorporou ao plano de governo. A incursão em território adversário sinaliza disposição de expandir a presença para além da base tucana tradicional.

O desempenho do tucano na Paraná Pesquisa — onde aparece tecnicamente empatado com Dorinha — dá lastro numérico à sua estratégia de crescimento acelerado.

Laurez Moreira aposta em tradição e economia popular

O vice-governador e pré-candidato do PSD dividiu o final de semana entre a 1ª Cavalgada da Padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Filadélfia, no norte do Estado, e uma visita à Feira Municipal da Arse 112, em Palmas. Na cavalgada, reforçou o discurso municipalista e de valorização do homem do campo. Na feira, ouviu feirantes e defendeu políticas de fortalecimento da agricultura familiar.

Laurez enfrenta o desafio de reposicionar sua candidatura após a aliança com o PT. Com 10,1% na Paraná Pesquisa, precisará de uma guinada expressiva na reta final para se consolidar como alternativa competitiva. O discurso municipalista e a presença em eventos comunitários são a aposta para reverter o quadro.

Ataídes Oliveira mantém tom de crítica e oposição

O pré-candidato do NOVO, ex-senador Ataídes Oliveira, concentrou sua agenda no formato digital e em visitas pontuais. Em um podcast, fez uma reflexão controversa sobre compra de votos, afirmando que — embora não incentive a prática — o eleitor que receber dinheiro não contrai obrigação de votar em quem ofereceu. A declaração gerou repercussão no meio político.

No domingo, gravou vídeo criticando Vicentinho Júnior pelo não cumprimento de uma promessa de asfaltamento da via dos romeiros que liga Natividade ao Senhor do Bonfim. Ataídes também visitou Almas, a Capital do Ouro, onde defendeu a exploração mineral como vetor de desenvolvimento. Com 5,8% na Paraná Pesquisa e uma campanha de baixo orçamento, Ataídes aposta no discurso antissistema e na crítica aos adversários para fisgar o eleitorado insatisfeito. “Vicentinho Júnior, eu me lembro a uns 3 ou 4 anos atrás, em cima do altar na missa campal no Nosso Senhor do Bonfim. Você subiu e prometeu a milhares de romeiros e romeiras e a mim que no ano seguinte com o dinheiro da sua emenda parlamentar você iria asfaltar a via dos romeiros que liga Natividade ao Senhor do Bonfim. Vicentinho Júnior quando eu te chamo da mentirinha Júnior não acha ruim não e deixa eu te dar um conselho; que sou mais velho que você. Cuidado! Não queira enganar o nosso povo. Deus é justo e a sua fatura pode chegar”, criticou Ataíde.

O cenário a uma semana das convenções

Os números e as agendas deste final de semana indicam uma eleição em franca reorganização. A pesquisa Paraná Pesquisa, por ser mais recente e presencial, tende a refletir com mais precisão o ânimo do eleitorado — e nela o cenário é de disputa acirrada entre Dorinha e Vicentinho Júnior, com Laurez com apoio do PT tentando se recuperar e Ataídes crescendo dentro de seu nicho.