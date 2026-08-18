Cariri amplia acesso à saúde da mulher com implantação do Implanon na rede pública

Da Redação

Novo serviço oferece método contraceptivo de longa duração, com alta eficácia e proteção por até três anos

A Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está ampliando o acesso das mulheres a serviços de planejamento reprodutivo com a oferta do Implanon na rede pública municipal. O método contraceptivo de longa duração possui alta eficácia e oferece proteção por até três anos.

A iniciativa representa um avanço na assistência à saúde da mulher e amplia as possibilidades para que cada paciente possa, com orientação profissional, escolher o método contraceptivo mais adequado às suas necessidades.

Para garantir um atendimento seguro e qualificado, profissionais da rede municipal de saúde participaram de capacitação específica para a inserção do implante contraceptivo. A formação prepara a equipe para realizar o procedimento seguindo os critérios técnicos e clínicos estabelecidos.

Para o prefeito Tetin, a implantação do novo serviço reforça o compromisso da gestão com uma saúde pública cada vez mais completa e acessível.

“Estamos ampliando os serviços de saúde e trazendo para Cariri alternativas que representam mais cuidado e mais qualidade no atendimento às mulheres. O Implanon é mais uma conquista da nossa população e mostra que estamos trabalhando para oferecer uma saúde pública cada vez mais preparada e humanizada”, destacou.

A secretária municipal de Saúde, Maria Auxiliadora da Paixão Aires, ressaltou a importância da capacitação dos profissionais para a implantação do serviço.

“Nosso objetivo é garantir que a mulher tenha acesso não apenas ao método, mas também à informação, à avaliação e ao acompanhamento adequado. A equipe foi capacitada para oferecer esse atendimento com segurança, responsabilidade e acolhimento. É uma importante ampliação da assistência à saúde da mulher em nosso município”, afirmou.

Como ter acesso

As mulheres interessadas devem procurar a Unidade de Saúde da Família Manoel Pedro Pires Filho, onde passarão por consulta clínica com médico ou enfermeiro.

Após a avaliação individual e o cumprimento dos critérios de indicação, o procedimento poderá ser realizado pela equipe municipal capacitada.

A chegada do Implanon fortalece as ações de planejamento reprodutivo em Cariri e reafirma o compromisso da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde com a ampliação do acesso, a prevenção e o cuidado integral com a saúde da mulher.