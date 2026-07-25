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sábado, 25 julho

Cidades

Motociclista morre e mulher fica ferida após acidente de moto na BR-153

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Motociclista morre e mulher fica ferida após moto bater contra poste na BR-153

da redação

O motociclista Alexandre Amaral dos Santos, de 54 anos, morreu após a moto que pilotava bater contra um poste na BR-153, na manhã deste sábado (25), no perímetro urbano de Araguaína, no norte do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher, de 35 anos, que estava na garupa da moto, ficou ferida.

O acidente foi registrado no km 146 da rodovia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo a PRF, a mulher ferida é esposa do motociclista. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Araguaína.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína para a realização do exame de necropsia. Em seguida, será liberado aos familiares.

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