União Brasil afirma que convenção está marcada para dia 5

da redação

O União Brasil do Tocantins convocou os convencionais com direito a voto para a Convenção Estadual do partido, marcada para o dia 5 de agosto de 2026, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas. O evento ocorrerá das 8h às 23h, sendo das 8h às 16h destinada às deliberações formais e das 17h às 23h ao ato político.

Na convenção, serão definidos e homologados os candidatos do partido aos cargos de governador, vice-governador, senador, deputados federal e estadual, além da deliberação sobre a formação de coligação majoritária para as eleições de 2026, do sorteio dos números dos candidatos aos cargos proporcionais e ao Senado, e de outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.