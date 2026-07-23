Homicídio: Jovem de 18 anos morre após ser baleado em Gurupi

da redação

Um jovem identificado como Weverton Jales Borges, de 18 anos, morreu após ser alvo de um ataque a tiros na noite desta semana, em Gurupi. O crime ocorreu enquanto a vítima trafegava de bicicleta entre os setores Jardim Nova América e Parque dos Buritis. Conforme as primeiras informações, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra o rapaz antes de fugir do local.

Weverton foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado consciente ao Hospital Regional de Gurupi, onde passou por procedimento cirúrgico. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. A investigação está sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Entre as linhas de investigação estão a possibilidade de que o jovem tenha sido confundido com outra pessoa ou que o homicídio tenha sido motivado por ciúmes. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.