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quinta-feira, 13 agosto

Polícia

Mulher foragida e filho são presos por suspeita de tráfico de drogas em Paraíso do Tocantins

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura
Mulher foragida e filho são presos por suspeita de tráfico de drogas em Paraíso do Tocantins

da redação

Uma mulher foragida da Justiça e o filho dela foram presos pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (13/08), em Paraíso do Tocantins. Durante a operação, os agentes apreenderam porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro e materiais que seriam utilizados na preparação e comercialização das drogas.

A ação foi conduzida pela 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC). A mulher, de 43 anos, identificada pelas iniciais M.S.O. e conhecida como “Loira”, era procurada pela Justiça e tinha dois mandados de prisão em aberto, expedidos pelas comarcas de Colinas do Tocantins e Araguaína.

No imóvel onde ela foi localizada, os policiais encontraram tabletes e porções de substâncias semelhantes a maconha, cocaína e crack. Também foram apreendidos materiais para embalar entorpecentes, um caderno com anotações e R$ 1.877,00 em dinheiro fracionado.

O filho da investigada, W.S.O., de 26 anos, também estava no local e foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas.

Mãe e filho foram conduzidos à 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais. As investigações continuam sob responsabilidade da 6ª DEIC de Paraíso.

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