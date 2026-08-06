Caso Gustavo: Pai e madrasta são presos em Palmas; OAB-TO aplica suspensão cautelar ao advogado Igor Veloso

Da Redação do Portal AtitudeTO

A Polícia Civil prendeu, na madrugada desta quinta-feira (6), em Palmas, o advogado Igor Gustavo Veloso de Sousa e a madrasta Kathellen Moreira, suspeitos do envolvimento na morte de Gustavo V.F., de 3 anos. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça após o laudo do Instituto Médico Legal (IML) descartar a hipótese de afogamento alegada pela família e concluir que a criança faleceu em decorrência de agressões físicas e violência sexual.

O caso começou a ser investigado na segunda-feira (3), quando o pai procurou a Polícia Civil afirmando que o filho havia se afogado na piscina da residência. No entanto, o exame pericial do IML constatou que não havia indícios de asfixia por imersão em água, mas sim lesões graves provocadas por violência.

A desarticulação da versão inicial por meio do laudo pericial deu celeridade às apurações e motivou o pedido de prisão preventiva pela autoridade policial. O desdobramento também gerou reação imediata na esfera profissional do investigado. Em nota oficial, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OAB-TO), sob assinatura do presidente Gedeon Pitaluga Júnior e do presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), Fábio Alves Fernandes, informou a aplicação da medida de suspensão cautelar do exercício da advocacia a Igor Gustavo Veloso de Sousa, nos termos da Lei nº 8.906/94. A sanção administrativa vigorará até a instauração e julgamento do processo disciplinar no TED, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.

NOTA OFICIAL DA OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OABTO) informa que, por decisão da Diretoria, do Conselho Seccional e do Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), foi aplicada medida institucional de suspensão cautelar ao advogado Igor Gustavo Veloso de Sousa, nos termos do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94).

A medida possui natureza cautelar e permanecerá vigente até instauração e análise do respectivo procedimento disciplinar no TED, assegurados ao representado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A OAB Tocantins reafirma seu compromisso com os princípios históricos que regem o exercício da profissão e a atuação da OAB.

05 de agosto de 2026

Gedeon Pitaluga Júnior

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins

Fábio Alves Fernandes

Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina