Dorinha recebe Coronel Barbosa no União Brasil e destaca resultados históricos da PM: “É um líder preparado para ajudar a transformar o Tocantins”

Da Redação
A presidente do União Brasil no Tocantins e pré-candidata ao Governo do Estado, Professora Dorinha, recebeu na tarde desta quarta-feira (5) o pré-candidato a deputado federal Coronel Márcio Barbosa, oficializando sua chegada ao partido e reforçando a construção do projeto político da legenda para as eleições de 2026.
Ao dar as boas-vindas, Dorinha ressaltou que Coronel Barbosa chega ao União Brasil credenciado por uma trajetória marcada por resultados expressivos na segurança pública, capacidade técnica e experiência em gestão, características que, segundo ela, serão fundamentais para o fortalecimento do projeto político do partido.
“É uma alegria muito grande receber o nosso querido Coronel Barbosa no União Brasil. Ele tem uma história construída ao lado das pessoas e da segurança pública. Durante sua gestão, a Polícia Militar do Tocantins alcançou números importantes, conquistou destaque no cenário nacional e mostrou que é possível fazer uma gestão eficiente, técnica e comprometida com resultados. A segurança pública continuará sendo uma prioridade no nosso projeto para o Tocantins, e tenho certeza de que o Coronel Barbosa chega para contribuir muito, tanto na construção desse projeto quanto, futuramente, na Câmara dos Deputados, defendendo as famílias, os valores e os interesses da nossa população”, afirmou.
Ao agradecer a recepção, Coronel Barbosa afirmou que ingressa no União Brasil com o propósito de contribuir para um projeto que, segundo ele, representa um novo momento para o Tocantins.
“Recebo esse convite com muita gratidão e senso de responsabilidade. Venho para somar, colocar minha experiência de gestão e de vida pública à disposição desse projeto e trabalhar para que o Tocantins continue avançando. Acredito na liderança da professora Dorinha e na sua capacidade de construir um estado mais forte, mais justo e com mais oportunidades para todos. Esse é um projeto coletivo, e estou pronto para contribuir com dedicação e compromisso”, agradeceu.
A chegada de Coronel Barbosa ao União Brasil fortalece a estratégia eleitoral da legenda para 2026, agregando ao grupo uma das principais referências da segurança pública tocantinense. A avaliação nos bastidores é de que sua experiência administrativa, aliada ao reconhecimento conquistado durante o comando da Polícia Militar, amplia o alcance político do partido e reforça a segurança pública como uma das principais pautas do projeto liderado por Professora Dorinha.